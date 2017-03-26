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ثقافة ومجتمع

حالة نادرة في السعودية.. تأجيل تنفيذ حكم إعدام قاتل وحضور السياف

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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حالة نادرة في السعودية.. تأجيل تنفيذ حكم إعدام قاتل وحضور السياف

(أريبيان بزنس/ وكالات) - شهِدت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، تأجيل تنفيذ حُكم القصاص في أحد الجُناة من قِبل أولياء الدم لثلاثة أشهر قادمة واستكمال مسيرة الشفاعة سعياً للحصول على عفو وتنازل.

 

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن ساحة تنفيذ القصاص كانت قد شهِدت وجوداً كثيفاً من قبل الأهالي الذين اجتمعوا بعد انتشار دوريات الجهات الأمنية حتى حضور القاتل -وهو سعودي- إلى ساحة القصاص عند جامع الملك فهد بالعزيزية في الطائف.

 

وكان الجاني قد أدين بجريمة قتل بعد اقترافه جريمة قتل قبل حوالي سنة و10 أشهر، وأدين بالإعدام بحد السيف.

 

وأوضحت الصحيفة الإلكترونية أنه "بعد نحو 25 دقيقة من إنزال الجاني ووضعه في موضع التنفيذ، وانتظاره السيف، في ظِل حضور مُنفذ شرع الله، تفاجأ الجميع بإعلان أولياء الدم الحاضرين تأجيل التنفيذ لفترة قُدرت بثلاثة أشهر، والاستجابة لطلب ذوي الجاني، ليعود بعدها الجاني للسجن العام".

 

وأضافت "أن تلك الحالة أعقبها التهليل والتكبير من الحضور، والذين اكتظت بهم أسوار الساحة وهُم بأعداد كبيرة، البعض منهم توقع أن يكون تنازلاً وعفواً عن الجاني".

 

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إن تأجيل تنفيذ حكم الإعدام بعد نزول المجرم إلى ساحة القصاص هو من الحالات النادرة في السعودية -التي تطبق الشريعة الإسلامية- ويحكم فيها بالإعدام على جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة.

 

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