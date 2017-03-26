"السياحة والثقافة" تطلق ممشى الخير على كورنيش أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة اليوم مبادرة "ممشى الخير" ممثلة في مجموعة من الأعمال الفنية التي تتضمن اقتباسات من أقوال القيادة الرشيدة منقوشة على مجسم ضخم من الجرانيت إضافة إلى مجموعة من الأقوال تمتد على مسافة أكثر من كيلومتر على كورنيش أبوظبي في خطوة تعبر عن ثقافة الخير والعطاء وسعيا لترسيخها في نفوس سكان الإمارة وزوارها.

حضر إطلاق "ممشى الخير" معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وسعادة محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وسعادة سيف سعيد غباش مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يتضمن المجسم الرئيسي في "ممشى الخير" نقوشا لعبارات ومقولات تاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويتوزع على طول الممشى / 76 / نقشا آخر لمقولات واقتباسات باللغتين العربية والإنجليزية على ألواح من الحجر الكلسي لأشهر أقوال بعض الشخصيات العالمية مثل أحمد شوقي وأبو الطيب المتنبي والبرجمي والأم تيريزا والمهاتما غاندي وستيف مارابولي.

ويمكن للزوار مشاهدتها على طول الممشى على كورنيش أبوظبي وذلك بهدف نشر الوعي حول أهمية المسؤولية المجتمعية إضافة إلى حث الأجيال المقبلة على تبني القيم الإنسانية والتحلي بمفاهيم البذل والعطاء خاصة وأنها من القيم الأصيلة للمجتمعات العربية عامة والمجتمع الإماراتي خاصة.

وقال سعادة محمد خليفة المبارك إن هذه المبادرة تعكس دعم الهيئة والتزامها بإعلان القيادة الرشيدة عام 2017 "عام الخير" والتي تأتي كبادرة تعزز روح التعاون والتسامح والإنسانية التي يشتهر بها أهل الإمارات وأبوظبي.

وتسهم مبادرة "ممشى الخير" في إضفاء المزيد من العناصر الجاذبة لكورنيش أبوظبي حيث ستفصل مسافة / 30 / مترا بين كل منحوتة على طول "ممشى الخير" بدءا من منطقة "البلازا الشرقية" ووصولا إلى تقاطع فندق قصر الإمارات.

وتتيح هذه المنحوتات للزوار التقاط الصور ومقاطع الفيديو التي ستحثهم على التفاعل مع القيم التي تحملها نحو تعزيز سمعة دولة الإمارات في ترسيخ الوعي الاجتماعي ونقل ثقافة الخير والعطاء للمجتمع.