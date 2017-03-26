شرطة دبي تُنقذ فتاة سقطت في "منور" بناية

تمكنت فرق البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، من إنقاذ فتاة أسيوية سقطت في "منوّر" بناية ضيق، وعملت على إخراجها بطريقة حذرة باستخدام نقالة خاصة بالإنزال من الأماكن المرتفعة إضافة إلى الحبال.





وأكد المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة، نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً عن وقوع الحادث صباح يوم الجمعة الساعة الرابعة صباحاً، حيث انتقل فريق الإنقاذ المناوب بإشراف من الملازم يعقوب إسحاق البلوشي إلى المكان واطلع عن كثب على وضع الفتاة.

وبين المقدم بورقيبة أن الفتاة البالغة من العمر 32 عاماً كانت في حالة إغماء داخل المنور فعمل الفريق على أن تستعيد وعيها ثم طمأنتها بأنها ستكون بخير، مشيراً إلى أن الفتاة أبلغت رجال الإنقاذ بأنها تعاني من ألم في القدم والظهر، حيث تم تبين أن هناك كسر في قدمها وإصابة بالغة في منطقة الظهر.

وأوضح أن فريق الإنقاذ قدم الإسعاف الأولي للفتاة ثم خطط لكيفية إخراجها من المنور بحذر شديد دون تعرضها للخطر نتيجة الإصابات التي لحقت بجسدها وخاصة منطقة الظهر، لذلك استخدم الفريق نقالة خاصة بالإنزال من الأماكن المرتفعة حيث تم تثبيت النقالة بواسطة حبال ورفعها إلى الأعلى وإخراجها من شباك مُطل من المنور على الطابق الأول ثم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج الكامل.

وبين المقدم بورقيبة أن فريق الإنقاذ واجه صعوبة في عملية الإخراج بسبب ضيق المكان لكن بفضل الله تم تنفيذ المهمة بنجاح والحفاظ على صحة الفتاة وأصابتها جراء سقوطها من الطابق الثالث للبناية.