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ثقافة ومجتمع

سيارة تصدم المارة في إيسلنجتون في لندن

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
سيارة تصدم المارة في إيسلنجتون في لندن

صدمت سيارة ليل أمس عدة أشخاص واصابت اربعة اشخاص فى وسط لندن مساء يوم السبت عندما اقتحمت سيارة رصيف مزدحمة في حي في إيسلنجتون في لندن.


صحيفة ديلى ميل نقلت عن شهود عيان  أن  السيارة اقتحمت الرصيف المكتظ بالمارة وصدمت عددا منهم  قبل توقفها.

 

وقال احد الشهود للصحيفة ان سائق الحافلة هرب مع شخص اخر بعد ان اصطدم بالاشخاص بينما  وجد شخص عالق تحت السيارة ولم ترد تفاصيل فورية عن حالة المصابين.

 

وقال متحدث باسم شرطة لندن انه تم اعتقال شخص يعتقد انه السائق وقالت انها تحقق فى الحادث ولكنها لم تتعامل معه على انه هجوم ارهابى.

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