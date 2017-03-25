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ثقافة ومجتمع

تسريح 800 موظف من مؤسسة قطر

أريبيان بزنس
السبت، 25 مارس 2017
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تسريح 800 موظف من مؤسسة قطر
مؤسسة قطر- من صفحة المؤسسة على فيسبوك

اشار موقع الدوحة نيوز نقلا عن موظفين في مؤسسة قطر أن مؤسستهم ستسرح قرابة 800 موظف قريبا بسبب ضغوط على الميزانية.

ونقل الموع عن مصادر في المؤسسة أن عملية التسريح تشمل أقسام الموارد البشرية والمشاريع الرئيسة وستشمل موظفين في جامعة حمد بن خليفة إلا أنها لن تشمل حاليا الحرم الجامعي ضمن جامعات أمريكية والمدارس الأخرى في المدينة التعليمية نظرا لأنها تعمل باستقلالية وبموجب ميزانيات محددة مسبقا من مؤسسة قطر.

 

 

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