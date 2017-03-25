تسريح 800 موظف من مؤسسة قطر

اشار موقع الدوحة نيوز نقلا عن موظفين في مؤسسة قطر أن مؤسستهم ستسرح قرابة 800 موظف قريبا بسبب ضغوط على الميزانية.
ونقل الموع عن مصادر في المؤسسة أن عملية التسريح تشمل أقسام الموارد البشرية والمشاريع الرئيسة وستشمل موظفين في جامعة حمد بن خليفة إلا أنها لن تشمل حاليا الحرم الجامعي ضمن جامعات أمريكية والمدارس الأخرى في المدينة التعليمية نظرا لأنها تعمل باستقلالية وبموجب ميزانيات محددة مسبقا من مؤسسة قطر.
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