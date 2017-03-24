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ثقافة ومجتمع

فيديو: معركة بين سعودية تضبط زوجها مع فتاة

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 مارس 2017
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فيديو: معركة بين سعودية تضبط زوجها مع فتاة

رصد مواطن سعودي بكاميرا هاتفه الجوال مشادة بين مواطنة وزوجها داخل أحد المطاعم بعد أن ضبطته بصحبة فتاة أخرى.

 

وظهرت الزوجة في المقطع –بحسب موقع "إرم نيوز"- وهي تشتم زوجها وتوبخه، في حين بادلها الزوج الشتائم وطالبها بمغادرة المطعم، وسط محاولات من قبل العاملين في المطعم والمتواجدين فض الشجار دون جدوى.

 

وأكدت الزوجة أنها وثقت وجوده بصحبة الفتاة الأخرى كدليل على خيانته، فيما حاول بدوره التهجم عليها وضربها، لكن المتواجدين أبعدوه عنها.

 

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