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ثقافة ومجتمع

دبي: إلزام المراكز التجارية بتأمين السلالم الكهربائية لحماية الأطفال

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
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دبي: إلزام المراكز التجارية بتأمين السلالم الكهربائية لحماية الأطفال

أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي تعميماً يلزم جميع القائمين على المباني والمراكز التجارية بتوفير متطلبات السلامة على نحو يكفل سلامة الجمهور ولا يعرض حياة الأطفال للخطر.

 

وقال خالد محمد شريف مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة إنه من منطلق حرص الدائرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلامة وضمان سلامة المجتمع والحد من المخاطر التي قد تنتج بسبب عدم توفر متطلبات السلامة في السلالم الكهربائية، واستناداً للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، أصدرت بلدية دبي التعميم الذي يلزم جميع القائمين على المباني والمراكز التجارية والأسواق بتوفير جميع متطلبات السلامة التي تضمن حماية المجتمع من المخاطر، وفق صحيفة الإتحاد.

 

 

وأوضح أن التعميم شدد على حماية الأطفال من مخاطر الحوادث التي قد تنجم بسبب عدم توفر اشتراطات السلامة في السلالم المتحركة وتأمين السلم الكهربائي بتركيب غطاء لحماية الحزام العلوي المتحرك وتوفير الحماية المطلوبة في منطقة بداية الحزام المتحرك للحد من ظاهرة تعلق وتسلق الأطفال والتصاق ملابسهم مما يعرضهم للحوادث والمخاطر.

 


وأضاف أن التعميم أشار إلى ضرورة أن تكون جميع المصاعد والسلالم الكهربائية والممرات والأحزمة المتحركة حائزة على شهادة فحص واستيفاء متطلبات السلامة من إحدى الشركات المعتمدة من «مركز الإمارات العالمي للاعتماد».

 

 

وناشد شريف جميع القائمين على المباني والمراكز التجارية والأسواق بالإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الشأن والتقيد بالتعميم وعدم مخالفة القوانين والأنظمة والأوامر المحلية السارية وذلك حرصاً على سلامة المجتمع.

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