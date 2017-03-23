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ثقافة ومجتمع

القبض على قاتل طعن أربعة إماراتيين أفراد اسرة واحدة

أريبيان بزنس
الخميس، 23 مارس 2017
القبض على قاتل طعن أربعة إماراتيين أفراد اسرة واحدة

ألقت عناصر قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي بشرطة الفجيرة القبض على شخص باكستاني الجنسية يبلغ من العمر (23) سنة بعد نصف ساعة من طعنه أربعة أفراد من أسرة مواطنة أدت إلى وفاة الزوجة 39 سنة متأثرة بإصابتها البليغة.


وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس. يفيد بتعرض أربعة أفراد من أسرة مواطنة للطعن من قبل فاعل مجهول بحسب صحيفة البيان.

وعلى فور البلاغ تم الانتقال إلى مكان الواقعة وتبين تعرض الزوجة (39) سنة و الابنة (11) سنة والابن (9) سنوات و الخادمة (29) سنة للطعن وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج، حيث فارقت الزوجة الحياة متأثرة بجراحها فور وصولها إلى المستشفى.

ومن خلال البحث والتحري تمكنت فرق المباحث من إلقاء القبض على متهم باكستاني، ولا تزال فرق التحقيق والبحث تستكمل اجراءات جمع الاستدلالات لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها.

و قد استنكر اللواء محمد بن أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة وقوع مثل هذه الجريمة الغريبة و الدخيلة على المجتمع الإماراتي متمنياً الشفاء لأفراد الاسرة المصابين.

وقد أشاد القائد العام لشرطة الفجيرة بجهود رجال الشرطة والمباحث في سرعة القبض على المتهم ومشدداً على أن رجال الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره.

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