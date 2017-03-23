تحذير من تقلبات الطقس بالإمارات بدءا من اليوم وحتى الإثنين

تشهد دولة الإمارات اعتباراً من اليوم تقلبات جوية وحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من جهة الغرب على فترات وتزداد كميات السحب تدريجياً بعد الظهر على السواحل والجزر مع فرصة لسقوط الأمطار على تلك المناطق.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يزداد تعمق المنخفضات الجوية العلوية والسطحية يوم غد «الجمعة» وحتى يوم الاثنين ليستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية تكون مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة والرعد أحياناً.

كما تنشط الرياح الشمالية الشرقية والشرقية من بعد ظهر اليوم وتستمر الرياح بالتأثير على الدولة خلال هذه الفترة وتكون قوية أحيانا، خاصة على البحر مع تواجد السحب الركامية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، حسب صحيفة البيان.

ويصبح البحر في الخليج العربي مضطربا من بعد ظهر اليوم إلى شديد الاضطراب ليلا، ويستمر حتى يوم الاثنين، أما في بحر عمان فيكون مضطرباً خاصة مع وجود السحب الركامية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات وعن أماكن جريان الأودية، وينصح بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

ويتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وتزداد كميات السحب تدريجيا بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على المناطق الغربية والسواحل والجزر ليلا، والرياح معتدلة السرعة تنشط ظهراً، وتكون قوية فوق البحر ليلاً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

وسجلت أمس أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بواقع 7.1 درجات مئوية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.