انطلاق فعاليات فاشن فورورد دبي في حي دبي للتصميم الخميس

يُطلق "فاشن فورورد دبي" الحدث الذي يقود مسار صناعة الأزياء الشرق أوسطية نحو آفاق عالمية، غداً الخميس، عروض الأزياء في الموقع المخصص للحدث ضمن "حي دبي للتصميم".

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يحتفل فاشن فورورد دبي بانطلاقة الموسم الجديد باستضافة أكثر من 30 من مصممي الأزياء الجاهزة والإكسسوارات من المنطقة.

وانطلق "فاشن فورورد دبي" في أبريل/نيسان 2013، ودأب على تنظيم موسمين كل عام، ونسخته هذه هي التاسعة. وخلال المواسم الثمانية الناجحة الماضية استحوذ فاشن فورورد دبي على مكانة رفيعة في أروقة صناعة الأزياء الإقليمية بل والعالمية. وفي الوقت نفسه، نال اعتماداً رسمياً من مجلس دبي للتصميم والأزياء تأكيداً لدوره المؤثر والمتميز صناعة الأزياء الإقليمية، ويحظى الحدث بدعم حي دبي للتصميم.

وخلال الفترة بين 23 – 25 مارس/آذار سيشاهد المدعوون والحضور عروض أزياء تحمل إمضاء ثلاثين من أبرز مصممي أزياء هوت كوتور والأزياء الجاهزة بالمنطقة والعالم، إلى جانب مجوهرات وإكسسوارات تحمل البصمة الإبداعية لمصممين من المنطقة ضمن مساحة تجزئة الإكسسوارات الخاصة The Showcase.

وفي إطار الشراكة الإستراتيجية المتواصلة بين فاشن فورورد دبي وحي دبي للتصميم، تنعقد "حوارات حي دبي للتصميم" الرامية إلى إثراء الحوار حول أبرز القضايا الآنية والمستقبلية التي تواجه صناعة الأزياء الشرق أوسطية خاصة والعالمية عامة بمشاركة خبراء عالميين. ومن أبرز المتحدثين خلال دورة هذا الموسم من حوارات حي دبي للتصميم دانيل كوتينو، الرئيس التنفيذي لدى Nowness (LVMH)، أمينة فهمي، مصممة المجوهرات لدى "عزة فهمي"، وإتيان كوتشيه، الرئيس التنفيذي لـ Who's Next and Premiere Classe.

وفي ضوء التحديات الكثيرة التي تواجه صناعة التجزئة اليوم يتناول المتحدثون في كلماتهم المتطلبات الأساسية التي يحتاجها رواد صناعة الأزياء الصاعدون والواعدون لتحقيق طموحاتهم، بدءاً من التوريد والتمويل ووصولاً إلى إطلاق متاجرهم الإلكترونية، وسيقدّم كل واحد من المتحدثين معلومات عملية في هذا الصدد.

ويتضمن فاشن فورورد دبي أماكن التقاء عفوية تسهّل التقاء المدعوين والحضور لتجاذُب أطراف الحديث وتبادل الأفكار، ويشمل الحدث أيضاً العديد من فعاليات علامات الأزياء المخصصة للمدعوين. وضمن مساحة "ستايل ستريت" يستمتع الحضور بالترفيه وتناول الوجبات الخفيفة، وهناك أيضاً "فاشن كافيه" كمساحة عفوية ومريحة للالتقاء.

وقال بونغ جويريرو، الرئيس التنفيذي والمؤسّس المشارك، فاشن فورورد دبي "نتطلع إلى استقبال علامات الأزياء التي دأبت على المشاركة في مواسم فاشن فورورد دبي السابقة وعلامات الأزياء التي تشارك للمرة الأولى والعديد من الأسماء اللامعة في صناعة الأزياء العالمية والإقليمية خلال الموسم التاسع من الحدث. وستُبرز الفعاليات المقامة خلال عطلة نهاية الأسبوع وبقية الأيام إبداعات نخبة من المصممين بالمنطقة، وستُظهر النقلة الفارقة التي شهدتها صناعة الأزياء الإقليمية منذ الموسم الأول من فاشن فورورد دبي حتى اليوم بدعم من شركائنا الاستراتيجيين في حي دبي للتصميم ومجلس دبي للتصميم والأزياء".

وأضاف "ويسعدنا أن نستضيف متحدثين بارزين ومؤثرين خلال حوارات حي دبي للتصميم التي باتت أحد أهم فعاليات الحدث، وأن نتيح فرصاً جمّة للمسؤولين عن مشتريات الأزياء في نخبة من أشهر المتاجر العريقة والمرموقة للالتقاء بمصممي الأزياء بالمنطقة".

وبحسب البيان، يتطلع فاشن فورورد دبي ليكون أهمّ منصة أزياء في دبي والشرق الأوسط، وأن يسهم في تحديد مسار صناعة الأزياء والموضة الإقليمية. كذلك يمثل «فاشن فورورد دبي» منصة إقليمية داعمة لصناعة الأزياء بالمنطقة على أكثر من صعيد، إذ يشمل عروض أزياء نخبة من المصممين المعروفين والواعدين من أنحاء الشرق الأوسط، وانعقاد جلسات حوارية معمَّقة عن صناعة الأزياء بدعم من حي دبي للتصميم بمشاركة حشد من خبراء الأزياء الدوليين.

أمات حي دبي للتصميم فهو "حي إبداعي تم إنشاؤه خصيصا لتعزيز نمو قطاع التصميم والأزياء والفنون والصناعات الفاخرة في إمارة دبي. وسيوفر المشروع للشركات ورجال الأعمال والأفراد منطقة متخصصة في قلب مشهد التصميم في المنطقة".