مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون توقع اتفاقية تعاون مع مركز ساوثبانك

وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومركز ساوثبانك، المؤسسة الثقافية الأكبر في المملكة المتحدة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المؤسستين في مجال الفنون والثقافة والتعليم.

وقع الاتفاقية هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وجود كيلي المدير الفني لمركز ساوثبانك، وذلك خلال لقاء خاص أقيم في قصر الإمارات بأبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل كلا الطرفين على تعزيز العمل المتبادل في تعميق علاقات الشراكة الثقافية بين الإمارات والمملكة المتحدة، وبناء جسور الحوار الثقافي والتبادل المعرفي والحضاري، عبر مشاركة الفرص التي من شأنها تعزيز مسيرة الفنانين والمبدعين، في كلا البلدين، ومناقشة سبل تعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكما تركز الاتفاقية على تعزيز القيم الاستراتيجية لمشاريع التبادل الثقافي من خلال اطلاق برامج مشتركة، والارتقاء بمستويات التعاون في ما يخص أعمال التكليف الحصري الإبداعية والمبادرات التعليمية والمجتمعية.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: "نعتز بتوقيع مذكرة التفاهم مع ساوثبانك سنتر، المؤسسة الثقافية البريطانية العريقة التي نتشارك وإياها أهداف استدامة التنمية ونهضة الفعل الثقافي والإبداعي في دولتينا الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، في خدمة الإنسان والإنسانية".

وأضافت : "إلى جانب شراكاتنا الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات الثقافية في المملكة المتحدة كمهرجان مانشستر الدولي، ومهرجان إدنبرة، ودار الأوبرا الملكية، يأتي توقيع المذكرة مع مؤسسة يمتد عطاؤها الثقافي لما يزيد على نصف قرن، ويشارك في فعالياتها أكثر من 6 ملايين من الجمهور، ليوسع آفاق عملنا المشترك في تنظيم الفعاليات وأعمال التكليف، معززين بذلك دورنا كمؤسسات ثقافية تسهم في بناء جسور التواصل بين الدول وتحفّز حوار الثقافات والتبادل المعرفي والحضاري وتحمل رسالة التسامح والانفتاح والتنوير من الإمارات إلى العالم".

من جانبها قالت جود كيلي المدير الفني لمركز ساوثبانك: "نحرص على بناء علاقات مع العالم، ليس فقط من أجل نشر الثقافة، ولكم من أجل أن يعم السلام والتنمية والعيش في تناغم. ومن أجل ذلك، كان من بين أهم قراراتنا الاستراتيجية، الدخول في شراكات مع أفراد ومؤسسات، مثل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، التي تشاركنا ذات القيم."



