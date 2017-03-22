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ثقافة ومجتمع

اختتام فعاليات "بازار الخير" في دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 22 مارس 2017
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اختتام فعاليات "بازار الخير" في دبي

بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام وشخصيات اجتماعية، اختتمت في إمارة دبي فعاليات مهرجان « بازار الخير » الذي أطلقة الدكتور أيمن البياع مؤسس مبادرة "مستقبلهم أمانة" والذي انعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن خليفه بن سلطان آل نهيان وبحضور كل من الدكتور أيمن البياع سفير النوايا الحسنه لمنظمه امسام التابعه للامم المتحده والأمين العام لمنظمه "أمسام" معالي رميثيو مارادونا وبالتعاون مع المركز الخليجي للاعاقه وذلك في فندق دبي مارين.
وتعد الفعالية استجابة من قبل مبادرة مستقبلهم أمانة لمبادرة «عام الخير 2017» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وجرى خلال الفعاليات تعيين الدكتور أيمن البياع سفير النوايا الحسنة السكرتير الفخري للأمين العام لمنظمة امسام الأممية وذلك في حفل غداء أقيم على هامش فعاليات البازار وبحضور الفنانين والاعلامين المذكورة أسماؤهم
وحضر من نجوم الفن والاعلام كل من عبد الكريم حمدان وطلال مارديني وأوتار والإماراتية سوفا ومنال موسى وروان عليان والإعلاميتان فرح عبد الحميد وميساء ابراهيم. وقدّم البازار عدداً من البرامج المنوعة التي تسهم في تعزيز قيم التطوّع والعطاء والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة .
وتم في الفعالية تكريم الفنانين والإعلاميين الحاضرين من قبل منظمة أمسام وهم عبد الكريم حمدان وطلال مارديني وأوتار وسوفا ومنال موسى وروان عليان و  وفرح عبد الحميد وميساء ابراهيم.
وبهذه المناسبة قال معالي رميثيو مارادونا " اننا سعيدون جدا بتواجدنا اليوم في فعاليات بازار الخير والذي يعتبر احد فعاليات مبادرة مستقبلهم أمانة التي أطلقها د. أيمن البياع " وأضاف " من هنا جاء اختيارنا للدكتور أيمن البياع ليكون سكرتير فخريا لنا في المنطقة وذلك تقديرا لجهوده اللا محدودة في العطاء ودوره في خدمة القضايا الانسانية وخاصة ما يتعلق بالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة "  
من جانبه قال الدكتور أيمن البياع " انا سعيد جدا بتواجدي هنا والمشاركة في هذا البازار خاصة أنه يأتي ضمن توجهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان  رئيس الدولة حفظه الله باعتبار عام 2017 هو عام الخير " وفي الختام توجه الدكتور أيمن البياع بالشكر لكل من قام بانجاح هذه الفعالية

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