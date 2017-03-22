إلزام مباني دبي بمتطلبات تحمي الجمهور من الدخلاء والمغامرين

أصدر المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، تعميماً يلزم جميع الملاك أو القائمين على المرافق والمباني العامة، بتوفير متطلبات الصحة والسلامة، على نحو يكفل سلامة الجمهور من الدخلاء، ولا يعرض حياة مرتاديها للخطر.
وأوضح خالد محمد شريف مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، أنه، ومن منطلق حرص الدائرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلامة وضمان سلامة المجتمع، والحد من المخاطر التي قد تنتج بسبب عدم توفر متطلبات السلامة في المواقع والمباني العامة، أو نتيجة لممارسات خطرة قد تصدر بسبب هوايات ومغامرات يمارسها أشخاص يعرضون حياتهم للخطر، واستناداً للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، أصدرت بلدية دبي، التعميم الذي يهدف إلى التشديد على الملاك أو القائمين على المرافق والمباني العامة، بتوفير كافة متطلبات الصحة والسلامة، التي تضمن حماية المجتمع من المخاطر.
وأضاف شريف، وفقا لصحيفة البيان، أن التعميم ألزم الملاك والقائمين على المواقع والمباني العامة، بتوفير الحراسة والرقابة الأمنية على مدار الساعة، لمنع أصحاب المغامرات وغير المرخص لهم من التسلل إلى الأجزاء العالية والخطرة من المبنى، مثل الأسطح والبروزات العالية الداخلية والخارجية، وضرورة توفير وسائل بديلة، كنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة والحساسات الإلكترونية وأنظمة الأمان.كما تضمن التعميم، إلزام أصحاب الوحدات السكنية والأماكن الخاصة والتي بحكمها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استغلالها من قبل المتهورين والمغامرين. وناشد شريف، كافة الملاك والقائمين على المواقع والمباني العامة والسكنية، بالإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الشأن، والتقيد بالتعميم، وعدم مخالفة القوانين والأنظمة والأوامر المحلية السارية، حرصــاً علــى سلامـة المجتمـع.
وشهدت الإمارة في وقت سابق، إقدام عارضة أزياء روسية ومصورها على التسلل إلى أحد الأبراج بطريقة غير شرعية، ومن دون موافقة رسمية، حيث قاموا بالتدلي خارج سياج الحماية الموضوع في أعلى البرج، دون أي قيود أو وسائل تضمن السلامة والحماية، ومن ثم، القيام ببعض الاستعراضات الخطرة.المزيد من أخبار الإمارات
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