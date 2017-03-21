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ثقافة ومجتمع

سعوديان متهمان بالسرقة والاعتداء على امرأة في فندق بولاية فرجينيا

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
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سعوديان متهمان بالسرقة والاعتداء على امرأة في فندق بولاية فرجينيا

يواجه سعوديان تهمة ارتكاب جرائم سرقة وخطف، إضافة إلى تهم أخرى، بعد أن استدرجا امرأة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى غرفة بفندق فيرفاكس بولاية فرجينيا بوقت مبكر من صباح الجمعة الماضية.

 

 وبحسب ما أعلنته الشرطة الأمريكية، تمت الاستجابة لبلاغ من الفندق حوالي الساعة 3 صباحاً، يفيد باعتداء رجلين على امرأة ومنعها من مغادرة غرفتها، وأخذ هاتفها عنوة لمنعها من الاتصال بالشرطة، كما اعتديا على حارس أمن الفندق.

 

 

وأوضحت الشرطة، وفقا لصحيفة عين اليوم السعودية،  أن المقبوض عليهما هما: (ن.ع 32 عاماً) – و( ح.ف 48 عاماً)، نقلاً عن موقع “إنسايد نوفا” الذي يصدر أخبار ولاية فرجينيا الأمريكية.

 

 

وقالت الشرطة إن الحادثة بدأت عندما تعرفت المرأة على أحد المعتدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت الالتقاء به، قبل أن تنضم إليه وصديقه في غرفة الفندق.

 

 

وأضافت الشرطة: ” لم يُصب الضحيتان (الفتاة و حارس الأمن) بأي إصابات مهددة للحياة، واتُهم السعوديان بالسرقة والخطف وتخريب الممتلكات ومنع شخص من الاتصال”.

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