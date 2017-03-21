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ثقافة ومجتمع

معلمات سعوديات يتمكن من طرد رجل اقتحم مدرستهن

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
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معلمات سعوديات يتمكن من طرد رجل اقتحم مدرستهن

تمكنت معلمات سعوديات، أمس الإثنين، من طرد رجل حاول التهجم على إحدى مستخدمات مدرستهن في العاصمة الرياض.

 

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بوقوع حادثة بدخول رجل إلى المدرسة ٣٥١ الابتدائية وذلك قرابة الساعة الثامنة من صباح أمس الاثنين، واتجه إلى إحدى المستخدمات محاولاً الاعتداء عليها، وعند مشاهدته من قبل إحدى المعلمات التي بدأت بالصراخ عليه ولكن دون جدوى، مما جعل بعض المعلمات يتهجمن عليه أيضاً بهدف إبعاده عن المستخدمة، ما اضطرهن بضربه بما توفر لديهن، وأجبرنه على الهرب، بعد عجزه عن صد هجمات المعلمات عليه.

 

وأكدت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الثلاثاء، تواجدت الدوريات الأمنية، ومدير قسم الأمن المدرسي، ومندوب الأمن المدرسي بالإضافة لعدد من القيادات التعليمية، كمديرة مكتب البديعة، ومديرة إدارة الإشراف بنات، لمتابعة الموضوع عن كثب.

 

وتم إبعاد الحارس عن المدرسة، وتزويد المدرسة بحارس آخر، إلى أن تستكمل باقي التحقيقات الأمنية والإدارية في الموضوع، وعاد الوضع للهدوء في المدرسة بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه التعديات.

 

ويمنع على الرجال الدخول إلى مدارس البنات في السعودية التي يتكون كامل كادرها من إداريات ومعلمات إناث باستثناء حارس المدرسة.

 

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