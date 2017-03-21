مليون درهم من أسرة المرحوم عبيد الحلو لمساعدة المتعسرين من المستأجرين بدبي

انسجامًا مع مبادرة "عام الخير 2017" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حصل مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، على تبرع سخي بقيمة مليون درهم من أسرة المرحوم عبيد الحلو وذلك لدعم المستأجرين المتعسرين من المحكوم عليهم في دعاوى إيجارية. وقد قام المركز بتشكيل لجنة لدراسة الحالات المستحقة للدعم من هذا التبرع .

وتعليقا على هذا التبرع، قال القاضي عبد القادر موسى رئيس المركز "أننا إذ نعرب عن شكرنا لأسرة المرحوم عبيد الحلو على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، فإننا نؤكد أن مركز فض المنازعات الإيجارية يحرص على تحقيق الاستقرار في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين بهدف إستدامة البيئة العقارية في إمارة دبي" .

وأكد موسى أن المركز سيوظف هذه المبالغ في سداد مستحقات الحالات المتعسرة وللتأكيد على البعد الخيري والجانب الإنساني في كافة عملياتنا، يقوم المركز بتكليف لجان متخصصة لدراسة أوضاع الأسر والوقوف على ظروفها. وسبق لنا أن تلقينا العديد من المبادرات المماثلة التي تتوافق مع روح "عام الخير 2017" في الإمارات".

وأضاف موسى قام المركز بإطلاق عدة مبادرات لعام الخير، وتقديم المساعدات اللازمة للحالات الإنسانية التي تتم دراستها من قبل لجان متخصصة في مركز فض المنازعات الايجارية .



