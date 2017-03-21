الإمارات: حبس متهم بنشر معلومات مغلوطة والترويج لأفكار مغرضة

/وام/ أمرت نيابة جرائم تقنية المعلومات يوم الاثنين بحبس المتهم أحمد منصور الشحي احتياطيا على ذمة التحقيق.

وكانت نيابة جرائم تقنية المعلومات قد أمرت بضبط المتهم يوم أمس وعرض عليها مباشرة بناء على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية تفيد أن المذكور دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي ، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها ،وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها، وبذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

واوضحت النيابة العامة ان النائب العام للدولة يتابع مجريات التحقيق ومستجداته.



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