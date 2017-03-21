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ثقافة ومجتمع

في الإمارات.. تقلبات في الطقس في الأيام القادمة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
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في الإمارات.. تقلبات في الطقس في الأيام القادمة

تشير أكيو ويثر، والتي توضح بدقة توقعاتها لحال الطقس في الأيام المقبلة، إلى أن طقس الإمارات اليوم الثلاثاء تملؤه زخات من المطر، وبدرجة حرارة ما بين 20 إلى 24 درجة سيليزية.

كما يشير الموقع إلى أن الطقس سيبقى مشمس جزئياً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث من المتوقر أن يأتي الجمعة بعواصف رعدية بالإضافة إلى بعض زخات من المطر.

على صعيد آخر، ذكر موقع طقس العرب أن يوم أمس الاثنين صادف حدوث ما يعرف بالاعتدال الربيعي، حيث يتساوي الليل والنهار خلال هذا اليوم في جميع بقاع الأرض، وتتعامد الشمس تماماً على خط الاستواء.

من الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات كان قد توقع يوم الجمعة السابق (17 مارس) استمرار هطول الأمطار على الدولة لخمسة أيام، مع تأثر الدولة بأحوال جوية غير مستقرة، مشيرا ايضا الى احتمال تكوّن للسحب الركامية والرعدية الماطرة على معظم المناطق.

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