العثور على جثتي مبتعثين سعوديين في مرآب سيارات بولاية إيلينوي الأمريكية

عثرت السلطات الأمنية في مدينة ركفورد بولاية إلينوي على مبتعثين سعوديين يبلغان من العمر ( 24 عامًا و 21 عامًا ) ويدرسان في جامعة ركفورد، متوفيان داخل مرآب السيارات خارج الحرم الجامعي مساء يوم السبت 18 مارس.
وقال محقق الشرطة بيل هينتز أنه تم العثور على جثتي الطالبين السعوديين في مرآب سيارات ولا توجد علامات واضحة لوقوع شبهة جنائية، مرجحًا أن تكون الوفاة بسبب استنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون السام.
ووفقا لموقع عين اليوم، أشار هينتز أنه من المقرر إجراء تشريح للجثتين صباح يوم الأثنين 20 مارس لمعرفة أسباب الوفاة وسيستغرق ظهور نتائج فحص السموم أسبوعين.
وأعلنت جامعة ركفورد وفاة الطالبين السعوديين محمد مفتي وأمجد بلخير وقالت في بيان أصدرته: ” تلقت جامعة روكفورد إخطارًا من سلطات روكفورد هذا الصباح بشأن وفاة اثنين من الطلاب وهما محمد المفتي وأمجد بالخير، من المملكة العربية السعودية، وأكدت السلطات أن الرجلين توفيا ليلة 18 مارس في شقة خارج الحرم الجامعي، وبدأت الشرطة تحقيقاتها مع عدم وجود الشبهة الجنائية، ولا تتوفر لدينا المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
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