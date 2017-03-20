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ثقافة ومجتمع

مسؤول أممي يدعو دول العالم إلى اتباع الإمارات في تعيين وزيراً للسعادة

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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مسؤول أممي يدعو دول العالم إلى اتباع الإمارات في تعيين وزيراً للسعادة
معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة الإمارات للسعادة

(رويترز) -قال جيفري ساكس مدير الشبكة والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إنه يود أن تحذو كل دول العالم حذو دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول التي عينت وزيرا للسعادة.

وتابع "أريد من الحكومات قياسها (السعادة) ومناقشتها وتحليلها وفهم أسباب التراجع."

كان ذلك في إطار إصدار التقرير العالمي للسعادة لعام 2017 عن شبكة حلول التنمية المستدامة، وهي مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة في 2012 فإن الدول الاسكندنافية هي الأسعد.

وبحسب التقرير فقد حلت النرويج محل الدنمرك كأسعد بلاد العالم. وأشار التقرير أيضا إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا واليمن هي الأتعس حالا بين 155 دولة شملها التقرير السنوي الخامس الذي أعلن في الأمم المتحدة.

وقال ساكس في مقابلة "الدول السعيدة هي تلك التي يوجد بها توازن صحي بين الرخاء، وفقا لمقاييسه التقليدية، ورأس المال الاجتماعي مما يعني درجة عالية من الثقة في المجتمع وتراجع انعدام المساواة والثقة في الحكومة."

وأضاف أن التقرير يهدف إلى توفير أداة جديدة للحكومات والشركات والمجتمع المدني لمساعدة بلادهم في إيجاد طريقة أفضل للرفاهية.

 

 

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