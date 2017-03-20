بيع 101 حصان بأكثر من 8.1 ملايين درهم

شهد مزاد لؤلؤة دبي للخيل2017 في مركز دبي التجاري العالمي بيع 101 من الخيول المشاركة من العديد من الاسطبلات المحلية والخاصة من خارج الدولة.

وحظي المزاد بإقبال واسع ومشاركة لافتة من جميع دول المنطقة بما في ذلك أبرز الملاك من الإمارات والسعودية ومصر والكويت وسلطنة عمان وزوار من انحاء العالم .

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فقد اقيم المزاد ضمن فعاليات الدورة الـ 13 من معرض دبي والدورة الـ 14 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي التي أسدل الستار عليهما مساء أمس السبت .

وحقق المزاد مبيعات إجمالية بأكثر من 8,1 ملايين درهم بينما بلغ سعر أغلى الأفراس والمهور المباعة 580 ألف درهم للفرس الأمريكي "جواندا".



