تحذير من تقلبات الطقس في الإمارات في الأيام القادمة

-وام- حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية أحيانا.

وتوقع المركز في بيان له اليوم انخفاض في درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تصبح شمالية غربية من بعد ظهر اليوم وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا على بعض المناطق.. والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وستقل يوم الأربعاء المقبل كميات السحب ويكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على البحر الذي سيكون متوسط الموج ويضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ومن يوم الخميس إلى الأحد المقبلين فسيكون الطقس غير مستقر مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات.