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ثقافة ومجتمع

اليابان تصبح أول بلد تعين سياسي من فئة المتحولين جنسيا

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
اليابان تصبح أول بلد تعين سياسي من فئة المتحولين جنسيا

 تومويا هوسودا تولى مؤخرا منصب رسميا كنائب عن مدينة إيروما في إقليم كانتو بعد فوزه بـ21 مقعدا من أصل 22،    وقال لدى فوزه إن أهم ما سيدافع عنه هو حقوق أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى جانب المتحولين جنسيا من خلال تبني نظام يحتضن التنوع ويساعد الأقليات "الجنسية" بحسب ما نقلته الصحف اليابانية.

 

وكان هوسودا قد بدل اسمه وجنسه في السجل العائلي سنة 2015 بعد إجراء تحول جنسي قام وقام بإشهار ذلك.

 يذكر أن الشريعة الإسلامية تسمح بتحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر فقط في حال حدوث خطأ في تحديد الجنس بسبب تشوهات ولادية في الأعضاء الجنسية. 

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