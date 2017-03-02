زيادة عدد سكان قطر مليون نسمة منذ نيل استضافة كأس العالم

الدوحة ـ (أ ف ب) – بلغ عدد سكان قطر 2,67 مليون نسمة نهاية شباط/فبراير 2017، بزيادة اكثر من مليون شخص منذ نيل البلاد قبل سبعة اعوام شرف استضافة كأس العالم في كرة القدم 2022، بحسب احصاءات رسمية.

وافادت الارقام التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان “اجمالي عدد السكان حتى نهاية شهر شباط/فبراير 2017″ بلغ 2,67 مليون نسمة، بزيادة 1,04 مليونا عن كانون الاول/ديسمبر 2010. وكان عدد السكان 1,63 مليونا في كانون الاول/ديسمبر 2010، الشهر الذي تم فيه اختيار قطر لاستضافة نسخة 2022 من أكبر بطولة عالمية في كرة القدم.

وتأتي الزيادة في وقت تنفذ قطر ورشة عملاقة تحضيرا لاستضافة المونديال، لاسيما من خلال استقدام عشرات الآلاف من العمال الاجانب لمشاريع مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالبطولة. ويقيم في قطر حاليا 2,1 مليون عامل اجنبي غالبيتهم من دول آسيوية مثل نيبال وبنغلادش والهند، بحسب ارقام اعلنتها في كانون الاول/ديسمبر وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويعمل العديد من هؤلاء في مشاريع مرتبطة بشكل غير مباشر بكأس العالم كالبنى التحتية وشبكات الطرق ومترو الانفاق وغيرها.

ويبلغ عدد العاملين في ورش الملاعب التي يتم انشاؤها لاستضافة كأس العالم 2022، خمسة آلاف شخص، ويتوقع ان يصل هذا الرقم الى 36 ألفا بحلول سنة 2018. وواجهت قطر خلال الفترة الماضية انتقادات واسعة على خلفية حقوق العمالة الاجنبية وورش العمل المرتبطة بكأس العالم. الا ان الدوحة تنفي انتهاك حقوق العمال، وتؤكد العمل على تحسين ظروفهم. وبدأت السلطات القطرية والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب في شباط/فبراير، جولات مشتركة على ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم. وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي اعلن الشهر الماضي ان بلاده تنفق 500 مليون دولار اسبوعيا على مشاريع البنى التحتية لاستضافة البطولة التي ستقام للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وفي فصل الشتاء.