Arabian business
ثقافة ومجتمع

زيادة عدد سكان قطر مليون نسمة منذ نيل استضافة كأس العالم

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
زيادة عدد سكان قطر مليون نسمة منذ نيل استضافة كأس العالم

الدوحة ـ (أ ف ب) – بلغ عدد سكان قطر 2,67 مليون نسمة نهاية شباط/فبراير 2017، بزيادة اكثر من مليون شخص منذ نيل البلاد قبل سبعة اعوام شرف استضافة كأس العالم في كرة القدم 2022، بحسب احصاءات رسمية.

 

وافادت الارقام التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان “اجمالي عدد السكان حتى نهاية شهر شباط/فبراير 2017″ بلغ 2,67 مليون نسمة، بزيادة 1,04 مليونا عن كانون الاول/ديسمبر 2010. وكان عدد السكان 1,63 مليونا في كانون الاول/ديسمبر 2010، الشهر الذي تم فيه اختيار قطر لاستضافة نسخة 2022 من أكبر بطولة عالمية في كرة القدم.

 

 

وتأتي الزيادة في وقت تنفذ قطر ورشة عملاقة تحضيرا لاستضافة المونديال، لاسيما من خلال استقدام عشرات الآلاف من العمال الاجانب لمشاريع مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالبطولة. ويقيم في قطر حاليا 2,1 مليون عامل اجنبي غالبيتهم من دول آسيوية مثل نيبال وبنغلادش والهند، بحسب ارقام اعلنتها في كانون الاول/ديسمبر وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويعمل العديد من هؤلاء في مشاريع مرتبطة بشكل غير مباشر بكأس العالم كالبنى التحتية وشبكات الطرق ومترو الانفاق وغيرها.

 

ويبلغ عدد العاملين في ورش الملاعب التي يتم انشاؤها لاستضافة كأس العالم 2022، خمسة آلاف شخص، ويتوقع ان يصل هذا الرقم الى 36 ألفا بحلول سنة 2018. وواجهت قطر خلال الفترة الماضية انتقادات واسعة على خلفية حقوق العمالة الاجنبية وورش العمل المرتبطة بكأس العالم. الا ان الدوحة تنفي انتهاك حقوق العمال، وتؤكد العمل على تحسين ظروفهم. وبدأت السلطات القطرية والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب في شباط/فبراير، جولات مشتركة على ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم. وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي اعلن الشهر الماضي ان بلاده تنفق 500 مليون دولار اسبوعيا على مشاريع البنى التحتية لاستضافة البطولة التي ستقام للمرة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وفي فصل الشتاء.

المزيد من أخبار قطر

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

حملة "ضبط المخالفات" بالشارقة تضبط 281 مركبة مزودة بزوائد سرعة

الأديب محمد المر رئيساً لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية

القبض على 3 سعوديين سرقوا سيارة بداخلها سيدة

تحت المجهر: مهرجان طيران الإمارات للآداب

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الفطيم كاريليون مقاولا رئيسيا لمشروع قيمته 600 مليون دولار لدبي إكسبو

مول الإمارات ينشر 9 وحدات شحن كهربائية لسيارات تيسلا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »