حملة "ضبط المخالفات" بالشارقة تضبط 281 مركبة مزودة بزوائد سرعة

خالفت شرطة الشارقة 281 مركبة مزودة بزوائد سرعة تسبب ضجيجاً وازعاجاً لسكان الاحياء السكنية وذلك خلال حملة "ضبط المخالفات" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة والمستمرة منذ أسابيع.

وأعلنت استمرار توجيه الدوريات المرورية بتكثيف عملها، والوجود المستمر على كل الشوارع والميادين والمواقع التي يستغلها أصحاب المركبات لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطيش وتهور، وضبط كل المخالفات المتعلقة بتركيب الزوائد والاضافات أو المخالفات المتعلقة بقانون تنظيم السير والمرور، التي تشملها لائحة المخالفات المرورية.

ووفق صحيفة البيان، قال العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير ادارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة إن الادارة نفذت حملة "ضبط المخالفات" لضبط الأشخاص الذين يسببون ازعاجاً في المناطق السكنية، والذين يزودون مركباتهم بمزودات السرعة التي تسبب ضجيجاً وازعاجاً.

وشدد على ضرورة الابلاغ عن المسببين للازعاج والمتهورين، من خلال الاتصال على الرقم 901 ، حيث ستواصل إدارة المرور هذه الحملة وعمليات الضبط ومخالفة كل من يتم ضبطه حيث يتم حجز المركبة ومخالفتها، وتأتي هذه الحملة لضبط الشارع والحد من السلوكيات السلبية التي تسبب ازعاجاً لدى السكان.

ودعا الى التعاون مع الشرطة في المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق من خلال استخدام المركبة والطريق بشكل صحيح وسليم والتأني في قيادة المركبة، وعدم تزويدها بزوائد تضاعف من سرعتها وتؤدي إلى نتائج تضر بهم وبالآخرين.