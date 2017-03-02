Arabian business
ثقافة ومجتمع

الأديب محمد المر رئيساً لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الأديب محمد المر رئيساً لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية عن تعيين معالي محمد المر رئيساً لمجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية. وذلك خلفاً للمرحوم فاروق شوشة الذي ترأس المجلس خلال السنوات السابقة.

 

ويعتبر محمد المر من الشخصيات الإماراتية المؤثرة حيث أنه الرئيس السابق للمجلس الوطني الاتحادي، كما أنه يحتل مكانة رائدة في الوسط الثقافي حيث أصدر عدة مؤلفات أدبية دعمت الحراك الثقافي على المستويين المحلي والإقليمي، كما أنه يترأس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم التي أمر بإنشائها صاحب السمو في العام الماضي.

 

 

ووفق صحيفة البيان، تعد جائزة محمد بن راشد للغةِ العربية، بمثابة أرفع تقديرٍ لجهود العاملين في ميدان اللغة العربية أفراداً ومؤسسات، وتندرج في سياق المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للنهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلمها وتعليمها، إضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع القائمين على نهضتها.  

 

 

وتهدف الجائزة إلى تكريس مكانة دولة الإمارات وموقعها مركز الامتياز للغة العربية، وتكريم المبدعين في استعمال اللغة العربية في تطوير التعريب والتعليم والتكنولوجيا والإعلام والمحافظة على التراث ونشره، وإبراز المبادرات الناجحة في فئات الجائزة المختلفة لتمكين العاملين في ميدان اللغة العربية من الاستفادة منها، بالإضافة إلى الارتقاء باللغة العربية وتشجيع المبادرات التي تسهم في تطويرها تعلماً وتعليماً واستخداماً، ونشر الوعي بأهمية المبادرات الشخصية والمؤسسية في تطوير استعمال اللغة العربية.  

 

 

كما تهدف الجائزة إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم للإبداع في تطوير استعمال اللغة العربية في الحياة، والتوسع في تعريب الكتب في ميادين المعرفة المختلفة للاستفادة من تجارب الثقافات العالمية.

 

 

ويضم مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية كلاً من سعادة بلال البدور سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية أمين عام الجائزة، ومعالي الدكتور خالد كركي، رئيس مجمع اللغة العربية الأردني، والدكتور علي بن موسى، المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية، والدكتور عبيد المهيري، العميد التنفيذي للدراسات العربية والإماراتية في كليات التقنية العليا، والأستاذ الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب، والدكتورة هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

حاكم الشارقة يصدر مرسوما بشأن إنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية ف

بمناسبة الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر﻿، هل تحتاج لغة الضاد لاعتراف قطاع الاعمال﻿ بها؟

أبوظبي تمهل المنشآت التجارية حتى نهاية 2017 لتعديل مطبوعاتها وخدماتها إلى اللغة العربية

اطلاق جائزة "محمد بن راشد للغة العربية " بهدف تشجيع الاسهامات الاستثنائية في خدمة لغة القرآن

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

القبض على 3 سعوديين سرقوا سيارة بداخلها سيدة

تحت المجهر: مهرجان طيران الإمارات للآداب

انطلاق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2017

﻿29 لعبة ترفيهية في "عالم وارنر براذرز أبوظبي"﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

تحت المجهر: مهرجان طيران الإمارات للآداب

في الإمارات قريبا، القفز بأطول خط تحليق في العالم

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »