القبض على 3 سعوديين سرقوا سيارة بداخلها سيدة

قبضت السلطات السعودية على ثلاثة مواطنين متورطين بسرقة سيارة مواطن بداخلها زوجته في العاصمة الرياض.

وأعلن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في بيان له أمس الأربعاء -بحسب وسائل إعلام محلية- أن الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض رصدت بلاغ لأحد المواطنين، مفاده تعرض مركبته للسرقة أثناء وقوفها في وضعية التشغيل أمام احد المحلات التجارية بداخلها زوجته، التي تمكنت من مغادرتها أثناء مباشرة الجناة للسرقة، ولم تصب بأي أذى.

وأوضح "الميمان" أن إدارة التحريات والبحث الجنائي باشرت العمل لكشف هوية الجناة، وتكللت الجهود المبذولة من تحديد هوية ثلاثة متهمين سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر، وأشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف تلك الحادثة، وتم القبض عليهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبسماع أقوالهم مبدئياً أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالدلالة على مكان إخفاء المركبة، حيث عثر عليها متوقفة بالقرب من إسكان طريق الخرج.

وأكد أنه تم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

وحذرت شرطة منطقة الرياض عموم المواطن والمقيمين من مغبة ترك مركباتهم في وضعية التشغيل لأي سبب من الأسباب بما يعرض سلامتهم وسلامة مرافقيهم وممتلكاتهم للخطر والتلف.