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ثقافة ومجتمع

إطلاق حملة تبرع بالدم في ثلاث مناطق رئيسية في السعودية

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
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إطلاق حملة تبرع بالدم في ثلاث مناطق رئيسية في السعودية
(صورة من الأرشيف -للتوضيح فقط)

تركّز الشركة السعودية لتوكيلات زيروكس المحدودة على تحصين مركزها كنموذج رياديّ في حملات المسؤولية الاجتماعية بين شركائها. تستضيف الشركة السعودية لتوكيلات زيروكس المحدودة مبادرة على مدى يومي 19 و 20 من مارس في الرياض والخبر وجدة في نفس الأوقات. حيث تطلق الشركة حملة بعنوان "شارك بالقليل... أنقذ الكثير... تبرّع بالدم" بالتعاون مع أكبر المستشفيات في المملكة.

وعن هذه الخطوة، يقول إيهاب الجندي المدير الإداري ومدير قطاع تكنولوجيا المعلومات في زيروكس السعودية: "تتمسك زيروكس السعودية بأعلى القيم الأخلاقية والنزاهة من ناحية المسؤولية الاجتماعية ورد الجميل للمجتمع. تعتبر حملة التبرع بالدم هذه واحدة من العديد من حملات المسؤولية الاجتماعية التي تعتزم زيروكس السعودية على إطلاقها هذا العام. حيث تعزز هذه الحملات من علاقات المجتمع وتطوّر القيم المشتركة وتساعد على سد الثغرات في المجتمع. لطالما ما كانت هذه الحملات المحرّك الأساسي لموظّفي زيروكس السعودية."

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تهدف زيروكس السعودية إلى تشجيع المجتمع وموظفيها وشركائها على التبرع بالدم، فضلاً عن زيادة التوعية حول أهمية المبادرات الإنسانية التي تساعد على إنقاذ الأرواح. وتسلط هذه الحملة الضوء على الحاجة المتزايدة للتبرعات بالدم لمساعدة الأفراد الذين يواجهون ظروفاً مهددة بحياتهم وهي ضرورية خلال الكوارث الطبيعية أو الناتجة عن تصرّف بشريّ.

ويضيف نور عبدالكريم، مدير برنامج "نحن نهتم" في زيروكس السعودية: "نحرص في زيروكس السعودية على المسؤولية الاجتماعية ونهتم بمجتمعنا. فلقد أطلقنا العديد من المبادرات على مرّ السنين، لكن هذه السنة تعتبر بداية عصر جديد، حيث ستحرص كل مبادرة على تحقيق نجاح أكبر وأكثر أهمية. تهتم زيروكس السعودية بموظفيها والمجتمع والبيئة التي نعيش فيها."

هذا وتعد زيروكس شركة مختصة في مجال التكنولوجيا وتبلغ قيمتها 11 مليار دولار. وهي تقدم دوماً كل جديد في عالم الأعمال. وقد تزايدت أهمية خبراتها مع سعي العملاء على اختلاف أحجامهم إلى تعزيز الإنتاجية والربحية ومستوى رضا عملائهم.

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