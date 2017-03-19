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ثقافة ومجتمع

شرطة الشارقة تعقب على فيديو فتاة عربية تناشد رموز الدولة﻿

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
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شرطة الشارقة تعقب على فيديو فتاة عربية تناشد رموز الدولة﻿

أصدرت القيادة العامة لشرطة الشارقة توضيحا وردا على مقطع الفيديو المتداول على قنوات التوصل الاجتماعي والذي تظهر فيه فتاة تناشد رموز الدولة التدخل لحل قضية والديها.

وقالت شرطة الشارقة في بيان على حسابها الرسمي على انستغرام : "تعقيباً على المشهد المتداول على بعض قنوات التواصل الاجتماعي والمتمثل في مقطع فيديو يظهر مناشدة إحدى الفتيات لرموز من قيادة الدولة للتدخل في حل مشكلتها، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة ان القضية مجرد خلاف أسري قائم بين زوج وزوجته من الجنسية العربية، ولديهم بلاغات قيد الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة".

هذا وأوردت صحيفة "البيان" أن شرطة الشارقة تؤكد أن العدالة مكفولة للجميع، داعية أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق أو ترويج تسجيلات او مقاطع فيديو في أية قضايا منظورة لدى المحاكم او الجهات المختصة.

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