وفاة تشاك بيري رائد الروك أند رول عن 90 عاما

19 مارس آذار (رويترز) - عُثر على تشاك بيري رائد موسيقى الروك أند رول ميتا يوم السبت في منزله بولاية ميزوري الأمريكية. وتوفي تشاك عن 90 عاما.





وقالت شرطة مقاطعة سانت تشارلز إن رجال الإسعاف الذين تم استدعاؤهم لمنزل بيري عثروا عليه فاقدا للوعي وحاولوا تقديم المساعدة لإنقاذ حياته دون جدوى. وقالت الشرطة إن وفاة بيري أُعلنت في الساعة 1.26 مساء بالتوقيت المحلي.

وعلى الرغم من وصف إلفيس بريسلي بملك موسيقى الروك أند رول إلا أن هذا التاج يناسب تشارلز إدوارد أندرسون بيري. وقُدم تشارلز في بداية نشأة موسيقى الروك في الخمسينات من القرن الماضي وظهر على أنه أول نجم مؤلف وعازف جيتار للموسيقى.

واشتهر بيري المغني وعازف الجيتار بأغنيات فردية مثل (جوني.بي جود)و(سويت ليتل سكستين).

ووصف المغني والشاعر الأمريكي بوب ديلان بيري بأنه "شكسبير الروك أند رول."

وقال جون لينون نجم فريق البيتلز عن بيري "إذا حاولت أن تعطي الروك أند رول اسما آخر يمكن ان تطلق عليه ‭‭'‬‬تشاك بيري‭‭'‬‬."