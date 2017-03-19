Arabian business
ثقافة ومجتمع

وفاة تشاك بيري رائد الروك أند رول عن 90 عاما

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
وفاة تشاك بيري رائد الروك أند رول عن 90 عاما

19 مارس آذار (رويترز) - عُثر على تشاك بيري رائد موسيقى الروك أند رول ميتا يوم السبت في منزله بولاية ميزوري الأمريكية. وتوفي تشاك عن 90 عاما.


وقالت شرطة مقاطعة سانت تشارلز إن رجال الإسعاف الذين تم استدعاؤهم لمنزل بيري عثروا عليه فاقدا للوعي وحاولوا تقديم المساعدة لإنقاذ حياته دون جدوى. وقالت الشرطة إن وفاة بيري أُعلنت في الساعة 1.26 مساء بالتوقيت المحلي.

وعلى الرغم من وصف إلفيس بريسلي بملك موسيقى الروك أند رول إلا أن هذا التاج يناسب تشارلز إدوارد أندرسون بيري. وقُدم تشارلز في بداية نشأة موسيقى الروك في الخمسينات من القرن الماضي وظهر على أنه أول نجم مؤلف وعازف جيتار للموسيقى.

 

واشتهر بيري المغني وعازف الجيتار بأغنيات فردية مثل (جوني.بي جود)و(سويت ليتل سكستين).

ووصف المغني والشاعر الأمريكي بوب ديلان بيري بأنه "شكسبير الروك أند رول."

وقال جون لينون نجم فريق البيتلز عن بيري "إذا حاولت أن تعطي الروك أند رول اسما آخر يمكن ان تطلق عليه ‭‭'‬‬تشاك بيري‭‭'‬‬."

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

إطلاق حملة تبرع بالدم في ثلاث مناطق رئيسية في السعودية

شرطة الشارقة تعقب على فيديو فتاة عربية تناشد رموز الدولة﻿

دبي: جمع تبرعات من خلال أغلى وجبة برغر في العالم

تنظيف حديقة الحيوان في دبي 3 أشهر عقوبة الموقوفين في واقعة "تعذيب القطة"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أيمن الحريري في مقابلة نادرة.. في مواجهة العمالقة

الرعاية الصحية بالكويت: مرحلة انتقالية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »