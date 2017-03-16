تعديل تسمية المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي

(و ا م)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله-، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل تسمية المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي.
ونص القانون على تعديل تسمية «المنطقة الشرقية» في إمارة أبوظبي لتصبح «منطقة العين» وتعديل تسمية «المنطقة الغربية» في إمارة أبوظبي لتصبح «منطقة الظفرة».
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