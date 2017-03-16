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ثقافة ومجتمع

دبي: جمع تبرعات من خلال أغلى وجبة برغر في العالم

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
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دبي: جمع تبرعات من خلال أغلى وجبة برغر في العالم

شهدت مسيرة فرسان القافلة الوردية هذا الأسبوع إعداد وبيع أغلى وجبة برغر في العالم بقيمة 10 آلاف دولار أميركي (36.7 ألف درهم إماراتي) بهدف جمع أكبر مبلغ من التبرعات لدعم مسيرة القافلة الوردية، الرامية إلى نشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وتقديم الفحوصات المجانية للكشف عن المرض.
 
وجمعت فعالية "لقمة وردية" ضمن مزاد علني أقيم بعد الفعالية مبلغ 108,755 درهم، سيتم التبرع به كاملاً للقافلة عبر بيع سبع وجبات تم إعدادها من قبل سبع فرق تنافسوا فيها سفراء القافلة الوردية.
 

وتكونت أغلى وجبة برغر في العالم التي أطلق عليها اسم "سبع وجبات لسبع إمارات" من 7 شرائح من أجود لحوم الضأن، مع جبنة شيدر المعتق، ولحم العجل المقدد في خبز بريوش بالزعفران، مع إضافة 7 أنواع من التوابل وصلصة هريسة، وتمر مع حليب الناقة والشوكولاته ومارشملو تمر.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة البيان فقد جاء تنظيم "لقمة وردية" التي احتضنها غاليري لافييت، لو غورميه - بدبي مول، ضمن الفعاليات المصاحبة لمسيرة فرسان القافلة الوردية السابعة، التي انطلقت في 7 مارس الجاري، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان تحت شعار "سبع سنوات.. لسبع إمارات"، وستستمر حتى 17 مارس.
 

 

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