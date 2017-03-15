تنظيف حديقة الحيوان في دبي 3 أشهر عقوبة الموقوفين في واقعة "تعذيب القطة"

دبي- وام أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإخضاع الموقوفين في واقعة "تعذيب القطة" لخدمة مجتمعية تقضي بتنظيف حديقة الحيوان في دبي لمدة أربع ساعات يوميا طوال ثلاثة أشهر وذلك لما اقترفه هؤلاء المستهترون من جرم يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية ولما تضمنه هذا الفعل الوحشي من قسوة تخالف قيمنا وتعاليم ديننا الحنيف الذي حث على الرحمة بالحيوان والرفق به. كانت شرطة دبي قد ألقت القبض على المتورطين في واقعة تقديم قطة لكلاب لنهشها وهي على قيد الحياة وذلك فور انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر هذا الفعل الذي أثار موجة من الاستياء المجتمعي لما تضمنه من بشاعة وقسوة ولكون هذا التصرف غير المسؤول لا يمت للقيم الإنسانية والأخلاقية لمجتمعنا بصلة.

وقد أشاد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري ، بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتطبيق الخدمة المجتمعية على المتورطين في الواقعة وقال إنه يعكس مدى حرص سموه على صون القيم الرفيعة التي نشأ وتربى عليها أبناء الإمارات والتي تحث على الرحمة والرفق ونبذ كل أشكال القسوة والعنف حتى وإن كانت ضد حيوان أبكم مع التأكيد على أن السلوك المنحرف أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولن يمر دون أن يكون له عواقبه على صاحبه. و أكد أن هذه الخطوة تسهم في إقرار أسس حفظ النظام المجتمعي فعلاوة على القوانين المعمول بها في الدولة بشأن الرفق بالحيوان تعتبر عقوبة الخدمة المجتمعية من العوامل المهمة التي تخدم في اتجاهين أولهما إلزام المتورط في الواقعة بالقيام بواجبات محددة يخدم من خلالها المجتمع نظير ما اقترفه من مخالفة وثانيهما نشر الوعي بين الناس وتعريفهم بالتبعات والآثار السلبية لمثل تلك المخالفات وردع كل من يفكر في الإقدام على ارتكاب أي من تلك الممارسات المرفوضة والغربية على مجتمعنا وأخلاقنا.