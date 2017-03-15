أرتس سكوبس، منصة متطورة للفن التشكيلي العربي

ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من معرض «آرت دبي» (حتى 18 مارس) التي تعد الأكثر تنوعاً، التقى محرر أريبيان بزنس مع ريا ممباشي الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك أرت سكوبس وهي منصة تقنية لتسهيل عرض وتداول الأعمال الفنية في المنطقة العربية والشرق الأوسط للترويج للأعمال الفنية العربية ودعم الفنانين التشكيليين في المنطقة.

تقول ريا عن حجم السوق في دول الخليج بأنه أكبر أسواق المنطقة مقارنة مع باقي دول الشرق الأوسط، وذلك بفضل افتتاح المزيد من صالات الغاليري الفنية والمزاداتز وتضيف بالقول إن 40% من الأعمال المدرجة في المنصة هي من الفنانين اللبنانيين والسوريين، أما النسبة الأكبر المتبقية فهي من منطقة الخليج العربي.

ماذا عن التوسع في منصة أرت سكوبس، كيف سيتم وما هدفه؟ تجيب ريا بالقول إن الشركة أتمت بنجاح عملية تمويل عبر الإنترنت من منصة يوريكا العام الماضي لتمويل تطوير تقنية منصة المزادات والموقع وتطبيق للجوال، وستسعى الشركة للحصول على جولة أخرى من التمويل لتطوير المزيد من الأفكار في الموقع مثل السوق الإضافي الذي يتيح للناس إعادة بيع الأعمال الفنية الموجودة لديهم وتسهيل تداول القطع الفنية أمام هواة جمع الأعمال الفنية والتحف.

وفي تلك الحالة يمكن إرسال صور الأعمال الفنية عبر الموقع وتعبئة طلب إدرادج بهدف البيع. يشهد «آرت دبي 2017» مشاركة 94 معرضاً من 43 بلداً حيث يشارك 27 معرضاً للمرة الأولى ليعزز موقعه الريادي بين المعارض العالمية من ناحية الرقعة الجغرافية الممثلة في المعرض والمنصة الفنية الأكبر للفنون في المنطقة. وعن قدرة المنصة على تفادي الوقوع في متاعب الأعمال الفنية المغشوشة أو المسروقة توضح ريا إن المنصة تعمل بالتعاون مع خبراء تقييم الأعمال الفنية سواء كانوا في دبي أو في لندن أو مناطق أخرى من العالم.

وتوضح ريا إن المنصة تركز على الأعمال الفنية المعاصرة، حيث يمكن التواصل مع الفنانين في حال الاهتمام بأحد أعمالهم الفنية. أما عن أسلوب عمل المنصة من الناحية العملية والمادية، تقول ريا إن الموقع يستفيد من عمولة البيع والتداول فضلا عن السبل الأخرى المتوفرة لمواقع الإنترنت.

جدير بالذكر أن معرض آرت دبي الذي يقام في ميناء السلام في مدينة الجميرا يتضمن عدة أقسام مثل القسم المعاصر «كونتمبراري» للفن المعاصر بقاعتيه، مع مشاركات من 79 معرضاً حيث يقدم أكثر من 30 من هذه المعارض أعمالاً فنية فردية أو ثنائية فيما يواصل «آرت دبي مودرن» للفن الحديث تميزه للعام الرابع على التوالي كونه المنصة الفنية الوحيدة التي تعنى بعرض اعمال أساتذة الفن الحداثي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.