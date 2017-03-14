شرطة دبي تلقي القبض على أصحاب فيديو الكلاب التي تنهش القطة

القت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب واقعة قيام كلاب بنهش قطة وهي على قيد الحياة، وقاموا بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وثمن سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مؤكدا ان شرطة دبي ستظل ساهرة على امن المجتمع وستقف سدا منيعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن.

ومن جانبه قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ان الدوريات الذكية في إدارة المباحث الالكترونية رصدت فيديو يظهر وحشية كلاب شرسة تنهش قطة وهي على قيد الحياة، وتابعت وقع ذلك على الرأي العام وما اثاره من استهجان ، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل بتوجيهات من سعادة القائد العام لتحديد هوية مرتكبي تلك الواقعة، وتبين للفريق انهم متواجدون في مزرعة في إحدى الامارات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة المزرعة والقاء القبض عليهم واحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

واكد اللواء خليل المنصوري ان هذه التصرفات الوحشية تتعارض مع اخلاقنا وتعاليم ديننا الحنيف، وبعيدة كل البعد عن الإنسانية وطبيعة المجتمع الاماراتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، مشيدا بجهود رجال التحريات ومتابعتهم لكل صغيرة وكبيرة وحرصهم على تنفيذ القوانين وبسط الامن والأمان في ربوع الوطن، علما بان هذه الواقعة تمت في امارة اخرى.

وحذر اللواء المنصوري أصحاب النفوس المريضة من مغبة ارتكاب مثل هذه الاعمال الوحشية التي لا تنتمي الى عاداتنا وتقاليدنا ولا تمت لديننا وحضارتنا باي صلة، مؤكدا ان المادة 432 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على ان " يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من أرهق او عذب حيوانا اليفا او مستأنسا او اساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولا اليه او كانت رعايته واجبة عليه".