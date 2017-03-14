الإمارات: إلغاء التصاريح الخاصة باقتناء الحيوانات الشرسة

قال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن المجتمع هو من ساعدنا في الوصول لصاحب فيديو تعذيب القطة، مشيدا بدور شرطة دبي في سرعة التحرك لإلقاء القبض على المتهم.

وكان اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، قد صرح أن شرطة دبي، بتوجيهات من قائدها العام اللواء عبد الله خليفة المري، تعرفت على من قام بنشر مقطع الفيديو الذي تم تداوله في قنوات التواصل الاجتماعي يظهر وحشية كلاب شرسة تنهش قطة وهي على قيد الحياة، وألقت القبض عليه، وتم احالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفق صحيفة البيان.

وأكد اللواء المنصوري أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من أساء معاملة الحيوانات، حيث أن المادة 432 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على ان " يعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من أرهق او عذب حيوانا اليفا او مستأنسا أو أساء معاملته وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولا اليه او كانت رعايته واجبة عليه".

وقال الدكتور الزيودي في تصريحات صحفية اليوم أن قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان الذي أقر من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، أخيرا تم تفعيله وأنه وفقا للإجراءات القانونية المتبعة سيتم تطبيق العقوبات الواردة في القانون على صاحب الفيديو في حال إثبات الواقعة عليه.

ورداً على سؤال حول حيازة الحيوانات المفترسة قال الوزير إنه تم إلغاء التصاريح الخاصة باقتناء هذه الحيوانات الشرسة حفاظاً على سلامة المجتمع، مشيراً إلى أنه تم منح مهلة 6 أشهر لأصحاب هذه الحيوانات للإبلاغ عنها وتسليمها للجهات المختصة.