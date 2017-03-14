دبي.. تفاصيل وفاة توأم مواطنتين في حريق بالورقاء

أدى وقوع حريق بليغ في ملحق بمنزل في منطقة الطوار 3 بدبي اليوم إلى وفاة شقيقتين مواطنتين توأم تبلغان من العمر 20 عاما وإصابة طفلة رضيعة ومربية بإصابات متوسطة جراء الاختناق الناتج عن الأبخرة والدخان المصاحب للحريق.

فيما هرعت فرق الدفاع المدني في دبي والإنقاذ في شرطة دبي ومركز شرطة القصيص إلى موقع الحريق فور تلقى البلاغ.

ووفقا لصحيفة البيان، قال العقيد راشد خليفة البوفلاسه مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ إن فرق الإنقاذ انتقلت إلى موقع البلاغ في غضون دقائق، وأنه تم الاستعانة بمركز الدفاع المدني بالراشدية في عمليات المساندة وتم إخراج جميع من كان في الملحق في وقت قياسي إلا أنه على ما يبدو أن البلاغ ورد متأخراً بعد عملية الاشتعال مما صعب من بقاء الفتاتين على قيد الحياة، منوها إلى أنه تم التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين في الملحق الذي كانت تقطنه الاسرة، مشيرا الى ان الاستجابة تمت بسرعة كبيرة لفرق الإنقاذ.

وصرح مصدر أمني أنه تم تلقي بلاغ بوقوع الحريق في تمام الساعة 10:47 صباح اليوم ووصلت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني بالقصيص لموقع الحادث في تمام الساعة 10:52 صباحا وتم التعامل مع الحريق بعدما تمكنت فرق الإطفاء من دخول ملحق المنزل وإخماده وإنقاذ من في الداخل.

وأشار المصدر الى أنه تم الانتقال الى موقع البلاغ من قبل قيادات في شرطة دبي، وتبين أن الفتاتين تقيمان في بيت العم في ملحق المنزل المكون من غرفتين وصالة، وان الخادمة اول من تنبهت للحريق بعد ان شاهدت أحد اسلاك المكيف مشتعلا نتيجة ماس كهربائي، وانتشرت النيران بسرعة فقامت بحمل الطفلة الرضيعة 6 أشهر فيما كانت الفتاتان نائمتين وحاولت الخادمة ايقاظهما إلا أن الدخان الكثيف أخافها فقامت بالخروج من الملحق حاملة الطفلة وكانتا في حالة إعياء وتمت معالجتهما في موقع الحريق.

وأفاد المصدر انه تمت مداهمة الملحق وإخراج من بالداخل وعثر على الشقيقتين في حالة اعياء شديد ولم تتمكنا من التنفس بعد اخراجهما بسبب استنشاق الدخان، وفارقتا الحياة فور اخراجهما، وحاولت فرق الإسعاف انقاذهما بالإنعاش إلا أن الامر لم ينجح.