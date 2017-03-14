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ثقافة ومجتمع

قاتل رجل الأعمال السعودي في جدة من جنسية عربية وعمره 53 عامًا﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 14 مارس 2017
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قاتل رجل الأعمال السعودي في جدة من جنسية عربية وعمره 53 عامًا﻿
صورة نشرتها صحيفة سبق

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة رسميًّا، تمكنها من الإطاحة بقاتل رجل الأعمال الشهير، الذي لقي مصرعه داخل مسكنه قبل يومين، بعد سرقة 11 مليون ريال كانت بحوزته.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن شرطة جدة أبلغت من أحد المواطنين عن تغيب شقيقه البالغ من العمر57 عامًا منذ يوم الخميس الموافق 1438/6/10هـ وبحوذته مبلغ مالي يقارب 11 مليون ريال.  وأضاف أنه تمّت مباشرة إجراءات البلاغ، وعثر على رجل الأعمال مقتولًا داخل منزله بمحافظة جدة، لافتًا إلى أنه بتركيز التحريات، تم القبض على الجاني -من جنسية عربية- يبلغ من العمر53 عامًا، وسوف تستوفى إجراءات الضبط والاستدلال، وسيحال بعد ذلك لهيئة التحقيق والادعاء العامّ لإكمال الإجراءات النظامية.  من جانبها، قالت قناة "الإخبارية"، إنه رجال الشرطة تمكنوا من استعادة المبلغ المسروق من رجل الأعمال بعد قيام الجاني بالدلالة على موقع إخفاء المبالغ.

 

من جهتها نقلت صحيفة "سبق" أن القاتل يمني الجنسية وأكدت مصادر مطلعة استعادة الجهات الأمنية للمبلغ الذي تمت سرقته، فيما رجحت وجود علاقة سابقة بين الجاني والمجني عليه.

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