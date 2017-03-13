الفرصة الوحيدة للسباحة حول فندق برج العرب

أعلنت شركة "دبي القابضة" عن فتح باب التسجيل في سباقها السنوي "السباحة حول برج العرب" المقرر إقامته يوم 31 مارس/آذار القادم حول برج العرب.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه من المتوقع أن يشارك في الدورة الـ 13 من هذا السباق نحو 700 سباح ضمن فئتين على مسافتي 1600 متر و800 متر في مياه الخليج العربي الصافية.

ويرحب سباق "السباحة حول برج العرب"، الذي يُعد أحد الفعاليات الرسمية المتعمدة لدى مجلس دبي الرياضي، بمشاركة جميع السباحين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق من مختلف مستويات اللياقة البدنية والمهارات. واحتفالاً بمناسبة "عام الخير" الذي تحييه دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، تعهدت "دبي القابضة" بالتبرع بجميع المبالغ التي سيجمعها الحدث لدعم صندوق أبحاث السمنة المفرطة التابع لمؤسسة الجليلة، المستفيد الرسمي من التبرعات التي يتم جمعها خلال فعاليات اللياقة البدنية التي تنظمها "دبي القابضة".

وقال سيدريك بيتيس، رئيس لجنة دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية للموظفين: "يُعد برج العرب معلماً بارزاً وأيقونةً عالميةً على أرض دبي، ويسر دبي القابضة أن تنظّم هذا السباق الذي يتيح الفرصة الوحيدة للسباحة حول هذه التحفة المعمارية ويحتفي بـ "عام الخير" من خلال جمع التبرعات لصالح دعم جهود مؤسسة الجليلة".

وأضاف سيدريك "يُعد 2017 عاماً بالغ الأهمية بالنسبة لـ دبي القابضة، إذ نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لبرنامج تعزيز اللياقة البدنية للموظفين الأول من نوعه في المنطقة. ومنذ انطلاقته، نجحت دبي القابضة في تطويره ليتحوّل من كونه مجرّد برنامج مخصص للإشراف على اللياقة البدنية للمدراء التنفيذيين إلى مجموعة من المبادرات الواسعة التي تشمل موظفي المجموعة وعائلاتهم والمجتمع ككل. واليوم، يشمل البرنامج حزمةً متنوعةً من السباقات بما في ذلك سباقات الجري والسابق العمودي وسباقات الحواجز وسباق سباحة المياه المفتوحة بالإضافة إلى خدمات استشارات الصحة والتغذية وغيرها".

وقال ستيفان ليسر الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا "تتمنّى مجموعة جميرا كل التوفيق والنجاح للسباحين المشاركين في سباق ‘السباحة حول برج العرب‘، الذي يقدم لهم تجربة فريدةً وفرصة رائعة للسباحة حول أفخم الفنادق العالمية. وفي حين استضافت مجموعة جميرا هذا الحدث الرائد منذ عام 2003، فإنها تتطلع بقوّة في دورة هذا العام إلى دعم جهود شريك بارز في مجال اللياقة البدنية وتحقيق النجاح المنشود من نسخة 2017".

وسيحصل أصحاب المراكز الأولى على مجموعة من الجوائز الثمينة التي تقدمها "مجموعة جميرا". كما سيحصل جميع المشاركين على بطاقات دخول مجانية إلى "وايلد وادي" خلال يوم الفعالية، إلى جانب خصم بنسبة 50 بالمئة على قيمة التذكرة لأحد الأصدقاء.

ويمثل الحدث عنصراً رئيسياً ضمن "برنامج دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية للموظفين"، البرنامج متعدد الأنشطة، والذي حصد منذ تأسيسه في 2007 عدداً كبيراً من الجوائز المحلية المرموقة.

وعلاوة على فعالية "السباحة حول برج العرب"، سبق لـ "دبي القابضة" أن بادرت إلى رعاية ودعم سلسلة من الأنشطة المتنوعة. ففي مطلع الشهر الجاري، استضافت المجموعة سباق "دبي القابضة سكاي رَن" الذي يمثل أولى جولات السباقات العمودية العالمية 2017، واختتمت خلال الشهر الماضي بـ "ساند ستورم" أول سباق محلي للحواجز في دولة الإمارات، وشارك فيه قرابة 3 آلاف مشارك تقدمهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شاركت "دبي القابضة" في "ماراثون ستاندرد تشارترد دبي" بـ 3400 موظف، مما جعلها أكبر فريق مشارك في هذا السباق.

وتقام فعالية "السباحة حول برج العرب" تحت رعاية "وايلد وادي" والنادي الرياضي "تاليس فيتنس" بالشراكة مع "فندق جميرا بيتش" و"فندق برج العرب جميرا".