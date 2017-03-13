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ثقافة ومجتمع

شرطة دبي تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأسرع دورية في العالم

أريبيان بزنس
الاثنين، 13 مارس 2017
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شرطة دبي تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأسرع دورية في العالم

تسلم سعادة اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي شهادة "جينيس" ــ من مؤسسة جينيس للأرقام القياسية ــ لأسرع دورية شرطية في العالم "سيارة بوجاتي فيرون".

 

حضر المراسم ــ على هامش الملتقى الدولي الـ11 لأفضل التطبيقات الشرطية ــ سعادة اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز وعدد من ضابط شرطة دبي.

 

 

وتبلغ سرعة سيارة "بوغاتي فيرون" ــ أسرع دورية شرطية في العالم ــ 407 كيلومترات  في الساعة بقوة ألف حصان لتتفوق على الدورية الشرطية السابقة التي كانت مسجلة باسم شرطة الولايات المتحدة الأميركية من نوع "لمبرغيني" وتبلغ سرعتها 360 كيلومترا في  الساعة، حسب وكالىة أنباء الإمارات.

 

 

ويأتي امتلاك "بوغاتي فيرون" تعزيزا لأسطول الدوريات في شرطة دبي والتي تضم : "ماكلارين MP4-12C ولمبرغيني أفينتادور وفيراري FF ومرسيدس SLS AMG وروش موستنج وبنتلي كونتيننتال GT واودي R8 V01 بلاس واستون مارتن One-77 ونيسان GTR ومرسيدس SL36 AMG إضافة إلى بي ام دبليو M6 جران كوبيه ومرسيدس G36 AMG من تعديل شركة برابوس ".

 

 

وضمت شرطة دبي دورية "بوجاتي فيرون" إلى أسطوالها الهادف إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية الهامة مثل برج "خليفة وبوليفار الشيخ محمد بن راشد وجي بي آر" وغيرها وتكثيف الاهتمام بالسيارات والأجهزة والمعدات ومواكبة أعلى المعايير العالمية والمستجدات التقنية والعلمية الجديدة التي تسهم في بسط الأمن والأمان بجانب الترويج السياحي لمدينة دبي ملتقى الحضارات والثقافات.

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