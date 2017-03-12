Arabian business
ثقافة ومجتمع

حريق باخرة على بعد 12 ميلاً بحرياً من شواطئ دبي

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
حريق باخرة على بعد 12 ميلاً بحرياً من شواطئ دبي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي بالتعاون مع خفر السواحل وفرق الانقاذ البحري في شرطة دبي من السيطرة على حريق بسيط في كابينة باخرة على بعد 12 ميل بحري من شواطئ جميرا الأولى دون أية إصابات.

 

 ولفت متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، وفق صحيفة البيان،  أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات حوالي الساعة 8 مساءً يفيد باندلاع حريق على أحد البواخر وعلى الفور تحركت فرق الانقاذ بالتعاون مع خفر السواحل وشرطة دبي وتم اخلاء الباخرة بالكامل وقامت فرق الدفاع المدني بالتعامل مع الحادث وإخماده في غضون 20 دقيقة وبعدها باشرت الفرق بعملية التبريد.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

السيطرة على حريق في مركز لامسي بلازا بدبي

دبي: حريق يغلق الجسر العائم في دبي

أدنوك الإماراتية: نعمل على احتواء حريق بمصفاة الرويس

إخماد حريق في برج بجزيرة النخلة

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

الفرصة الوحيدة للسباحة حول فندق برج العرب

شرطة دبي تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأسرع دورية في العالم

استياء واسع بالإمارات لتداول مقطع فيديو لكلاب تنهش قطة

تفاصيل جديدة في جريمة مقتل المصرفي أحمد سعيد العمودي بجدة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

انخفاض أسعار الحديد والإسمنت في السعودية

السعودية تسعى لخفض سيطرة الأجانب على الوظائف الحرجة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »