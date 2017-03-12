حريق باخرة على بعد 12 ميلاً بحرياً من شواطئ دبي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي بالتعاون مع خفر السواحل وفرق الانقاذ البحري في شرطة دبي من السيطرة على حريق بسيط في كابينة باخرة على بعد 12 ميل بحري من شواطئ جميرا الأولى دون أية إصابات.
ولفت متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، وفق صحيفة البيان، أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات حوالي الساعة 8 مساءً يفيد باندلاع حريق على أحد البواخر وعلى الفور تحركت فرق الانقاذ بالتعاون مع خفر السواحل وشرطة دبي وتم اخلاء الباخرة بالكامل وقامت فرق الدفاع المدني بالتعامل مع الحادث وإخماده في غضون 20 دقيقة وبعدها باشرت الفرق بعملية التبريد.
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