إطلاق سراح جندي أردني أطلق النار على تلميذات إسرائيليات

عمان 12 مارس آذار (رويترز وصحف محلية) - ذكرت مصادر من عائلة جندي أردني أدين بقتل سبع تلميذات إسرائيليات قبل عشرين عاما أنه أُطلق سراحه من السجن بعد أن قضى فترة عقوبته.





وقالت المصادر اليوم الأحد إن أحمد الدقامسة موجود الآن في منزل القرية في إبدر قرب مدينة إربد في شمال الأردن.

وفي يوليو تموز 1997 أدانت محكمة عسكرية أردنية الدقامسة بفتح النار على مجموعة من التلميذات الإسرائيليات وقتل سبعة منهن قبل أن يمسك به الجنود ويهرعون لمساعدة الضحايا.

وقع الحادث في 13 مارس آذار من ذلك العام خلال رحلة ميدانية لمدرسة في منطقة الحدود في الأردن.

وبعد أيام قليلة من الحادث قدم العاهل الأردني الراحل الملك حسين اعتذارا وسافر إلى إسرائيل لزيارة أسر التلميذات لتقديم التعازي.

وضغط كثير من النواب في السنوات السابقة لإطلاق سراحه في مملكة يعتبر فيها كثيرون إسرائيل دولة محتلة طردت الفلسطينيين من أرضهم.

يأتي ذلك فيما صادف يوم الجمعة، الذكرى الثالثة لاستشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر دون محاسبة الجندي القاتل من قوات الاحتلال الصهيوني عند معبر جسر الملك حسين على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكان الشهيد زعيتر اغتيل يوم الاثنين العاشر من آذار (مارس) العام 2014، على يد جيش الاحتلال عند معبر جسر الملك حسين، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، وشكلت لجنة تحقيق أردنية إسرائيلية لمعرفة ملابسات الحادثة، غير أن نتائجها لم تظهر حتى الآن.