الإمارات: البدء بالتسجيل مجانا للحج

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتح باب التسجيل للحجاج اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية 13 أبريل/‏ نيسان، ويجري التسجيل في الموعد المحدد مجاناً في البرنامج الإلكتروني وجميع المراكز للحصول على تصريح الحج وإكمال بقية إجراءات الحج في وقت مناسب .

وأكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرص الهيئة على الارتقاء والتطوير المستمر والإبداع وتوظيف التقنية الذكية لأداء رسالتها وخدماتها التي تقدمها لإسعاد المجتمع وتسهيل الوصول لمتطلباتهم ، مواكبة للنهضة المباركة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات، مبينا أن التسجيل في البرنامج الإلكتروني وفي جميع مراكز التسجيل مجاني وأن عدد حملات الحج الإماراتية هذا العام 144 حملة معتمدة ، وأن عدد الحجاج 6228 أي بزيادة عن الأعوام السابقة ب 1246 حاجا مؤكدا أن الدعم الكبير المادي والمعنوي الذي تحظى به الهيئة وبعثة الحج الرسمية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله -وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات، ساهم في ارتقاء مهنة الحج وتطور خدمات بعثة الحج الرسمية للدولة التي تقدمها للحجاج جتى أصبحت في مقدمة بعثات الحج الرسمية، حيث تسعى الكثير من البعثات للاستفادة من تجاربها وخبراتها .

ودعا الكعبي جميع الراغبين في الحج إلى المسارعة للتسجيل في الموعد المحدد حتى يستطيعوا الحصول على تصريح الحج وإكمال بقية إجراءاتهم .

والمطلوب الهوية وجواز السفر للراغبين بالحج والتسجيل لدى المراكز المعتمدة، وبعدها ستصلهم رسائل نصية ترشدهم وتبين لهم الارشادات لإكمال كل البيانات المطلوبة، لضمان تسجيل اسمائهم ضمن المتقدمين للحج هذا العام .

وتستقبل الهيئة تساؤلات واستفسارات الجمهور وتجيب عنها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة https://www.awqaf.gov.ae/ وارقام الهواتف " 0565334933/ 0565334944 " أو تطبيق الهيئة للهواتف الذكية "awqaf uae "، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة .

هذا وقد نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورش عمل على مستوى الدولة حضرها الموظفون والموظفات المعنيون، للتدريب على إدخال بيانات الحجاج عبر "البرنامج الإلكتروني للحج" في الجهات المعتمدة لدى الهيئة .

وأوضحت الهيئة، أن التسجيل في البرنامج الإلكتروني وفي جميع مراكز التسجيل مجاني وأن عدد حملات الحج الإماراتية هذا العام 144 حملة معتمدة، وعدد الحجاج 6 آلاف و 228 أي بزيادة عن الأعوام السابقة بـ 1246 حاجاً.

ونقلت صحيفة الخليج تأكيد عدد من مسؤولي حملات الحج المعتمدة من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ، أن الزيادة في عدد حجاج الدولة هذا العام بنسبة 20%، من شأنه خفض تكاليف الحج بنسبة 40% مقارنة بالأعوام السابقة، إلى جانب رفع سقف المنافسة بين حملات الحج لتقديم أفضل الخدمات وأجودها وبأسعار منافسة، مشيرين إلى أن متوسط تكلفة الحج لبرنامج 5 نجوم يتراوح بين 25 إلى 35 ألف درهم، مقارنة بالعام الفائت حيث كان يتراوح بين 35 و45 ألف درهم.

وأوضحوا أنه بالتزامن مع عام الخير في دولة الإمارات الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، هلت بشائر الخير بزيادة أعداد الحجاج ما يؤدي لانخفاض الأسعار، حيث قلت تكلفة برنامج الحج الواحد ما بين 10 إلى 15 ألف درهم هذا الموسم، إلى جانب خلق فرص للراغبين بالحج من خلال البرنامج الاقتصادي.

