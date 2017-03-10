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ثقافة ومجتمع

"جمل سائب" يصطدم بقطار سار جنوب محطة القصيم بالسعودية

أريبيان بزنس
الجمعة، 10 مارس 2017
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"جمل سائب" يصطدم بقطار سار جنوب محطة القصيم بالسعودية

 تعرض ⁧‫قطار⁩ سار للركاب ظهر اليوم لحادثة اصطدام بجمال سائبة على بعد 40 كيلو متر جنوب القصيم، دون أن تسجل أي إصابات للركاب.

وقالت "سار" في توضيح على موقعها في تويتر: "الواقعة محدودة، حيث حدث تعدي على حرم الخط الحديدي وقطع للسياج وأدى ذلك إلى دخول عدد من الجمال السائبة واصطدام القطار بأحدها على بعد ٤٠ كم جنوب محطة القصيم".

 

ووفق صحيفة عكاظ، بينت أنه لم يتعرض أي من الركاب لأي أذى، وتسبب ذلك في تأخر لبعض الوقت في وصول القطار. وقد باشرت الجهات الأمنية الحادث.

 

وأكدت سار⁩ حرصها الكبير على سلامة جميع الركاب مع التشديد على أهمية احترام الأنظمة وعدم الاقتراب من سياج حرم الخط الحديدي كما أكدت عزمها على ملاحقة المعتدين على حرم الخط الحديدي قضائياً.

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