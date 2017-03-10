"جمل سائب" يصطدم بقطار سار جنوب محطة القصيم بالسعودية

تعرض ⁧‫قطار⁩ سار للركاب ظهر اليوم لحادثة اصطدام بجمال سائبة على بعد 40 كيلو متر جنوب القصيم، دون أن تسجل أي إصابات للركاب.

وقالت "سار" في توضيح على موقعها في تويتر: "الواقعة محدودة، حيث حدث تعدي على حرم الخط الحديدي وقطع للسياج وأدى ذلك إلى دخول عدد من الجمال السائبة واصطدام القطار بأحدها على بعد ٤٠ كم جنوب محطة القصيم".

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ووفق صحيفة عكاظ، بينت أنه لم يتعرض أي من الركاب لأي أذى، وتسبب ذلك في تأخر لبعض الوقت في وصول القطار. وقد باشرت الجهات الأمنية الحادث.

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وأكدت سار⁩ حرصها الكبير على سلامة جميع الركاب مع التشديد على أهمية احترام الأنظمة وعدم الاقتراب من سياج حرم الخط الحديدي كما أكدت عزمها على ملاحقة المعتدين على حرم الخط الحديدي قضائياً.