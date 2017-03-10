السعودية: اعتراض فردي على عرض تراثي ماليزي في الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والأعلام م.هاني الغفيلي لصحيفة الرياض أن ما حدث أمس في معرض الكتاب من قيام شخص بمقاطعة عرض تراثي لماليزيا يعتبر اعتراض فردي من قبل احد الحضور على فلكور شعبي في معرض الرياض الدولي للكتاب وتحديداً في جناح (ضيف الشرف). وقد تم التعامل مع الحدث بسرعة من قبل الجهات الأمنية، والتي تتولى التحقيق فيه.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة قائلاً ":لا نرضى بأي اساءة للدولة الضيف "دولة ماليزيا" والتي تجمعنا معها روابط وثيقة".