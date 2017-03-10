السعودية: اعتراض فردي على عرض تراثي ماليزي في الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والأعلام م.هاني الغفيلي لصحيفة الرياض أن ما حدث أمس في معرض الكتاب من قيام شخص بمقاطعة عرض تراثي لماليزيا يعتبر اعتراض فردي من قبل احد الحضور على فلكور شعبي في معرض الرياض الدولي للكتاب وتحديداً في جناح (ضيف الشرف). وقد تم التعامل مع الحدث بسرعة من قبل الجهات الأمنية، والتي تتولى التحقيق فيه.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة قائلاً ":لا نرضى بأي اساءة للدولة الضيف "دولة ماليزيا" والتي تجمعنا معها روابط وثيقة".
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
سعوديات ثريات يستغلن فقر شبان ويعرضن عليهم الزواج
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
زيارة ملك السعودية لمنتجع إندونيسي تحوله إلى ثكنة عسكرية | أريبيان بزنس