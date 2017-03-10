ظل الكعبة يختفي من 27 إلى 29 مايو المقبل

تتعامد الشمس على خط عرض مكة المكرمة من 27 إلى 29 مايو 2017 وينعدم معها ظل الزوال أو الظهر، فلا يشاهد للكعبة المشرفة ظل وقت الظهر، وذلك بحسب إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، نائب مدير عام مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.

ووفق صحيفة الإتحاد، قال: إن فصل الربيع المقبل يشهد زخات شهب تكون عروضاً سماوية، منها «اللوريات» في 22 أبريل و«الدلويات» في 6 مايو المقبل، وذلك خلال الفصل الذي يحل فلكياً، في الساعة 29:10 بالتوقيت العالمي 20 مارس الجاري، ويستمر حتى 22 يونيو المقبل، حيث يدخل فصل الصيف.

وأفاد بأن هناك ظواهر فلكية يتميز بها هذا الفصل، من أبرزها تساوي طول فترتي الليل والنهار مع بداية الفصل ثم يأخذ النهار بالزيادة في النصف الشمالي من الأرض وبصورة تدريجية ويصل إلى أقصاه في نهاية الربيع، إضافة إلى تعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الاعتدال الربيعي في 21 مارس.

وتنشط ظاهرة نسيم البحر ونسيم البر لزيادة الفارق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة، ويظهر ما يعرف محلياً باسم «الأربعين الشمالية»، وهي رياح نشطة.