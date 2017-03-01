الإمارات: رئيس الدولة يغادر البلاد في زيارة خاصة

أبوظبي في الأول من مارس / وام / غادر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " بحفظ الله ورعايته " البلاد اليوم في زيارة خاصة إلى خارج الدولة.
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أبوظبي في الأول من مارس / وام / غادر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " بحفظ الله ورعايته " البلاد اليوم في زيارة خاصة إلى خارج الدولة.
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