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ثقافة ومجتمع

الإمارات: رئيس الدولة يغادر البلاد في زيارة خاصة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
الإمارات: رئيس الدولة يغادر البلاد في زيارة خاصة

أبوظبي في الأول من مارس / وام / غادر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " بحفظ الله ورعايته " البلاد اليوم في زيارة خاصة إلى خارج الدولة.

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