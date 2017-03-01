انطلاق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2017

انطلقت اليوم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة - راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - رسميا فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2017 تحت شعار "الثقافة والتسامح"، وهو أضخم حدث ثقافي على مستوى العالم العربي تقدمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون سنويا.

ويحفل البرنامج الرئيسي والبرنامج التعليمي والمجتمعي للمهرجان هذا العام بطيف واسع ومتنوع من الحفلات والأمسيات والمعارض والأنشطة الفنية والثقافية والاستعراضات الترفيهية والتعليمية وورش العمل التي تستهدف جميع الأعمار، كما يعد مهرجان أبوظبي فضاء ثقافيا وفنيا شاسعا يجتمع المبدعون في مجالاتهم من الدول العربية ومن مختلف أرجاء العالم، حسب وكالة أنباء الإمارات.

ويحتفي مهرجان أبوظبي 2017 بالمملكة العربية السعودية ضيف شرف الدورة الحالية وفي هذا السياق، يحيي فنان العرب محمد عبده في أمسية البدر في افتتاح فعاليات البرنامج الرئيسي للمهرجان مساء 14 مارس بقصر الإمارات وهو الفنان الذي يرتبط بعلاقات تاريخية مع دولة الإمارات حيث أحيا الفنان المخضرم خلال مسيرته العديد من الحفلات في الدولة كان أولها في مطلع سبعينيات القرن الماضي بناء على طلب من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ويقدم مهرجان أبوظبي 2017 لجمهوره حفل "توماتيتو: سوي فلامنكو" مساء 23 مارس ويحييه عازفي الغيتار العالمي توماتيتو الحائز على جائزة "غرامي" الموسيقية خمس مرات يعقبه عرضين لأوركسترا مركز الصين الوطني لفنون الأداء يومي الجمعة 24 والسبت 25 مارس.

كما يشهد مسرح قصر الإمارات مساء الإثنين 27 مارس "حفل وينتن مارساليس"، بحضور أستاذ العود العراقي نصير شمة ضيف شرف الحفل.. أما مساء الأربعاء 29 مارس فيشهد حفل ملكة الفادو: ماريزا في أبوظبي، التي ترشحت لنيل جائزة "غرامي" الموسيقية، وتختتم الدورة الرابعة عشرة من المهرجان بعرض لمجموعة طريق الحرير مع يو-يو ما، مساء الجمعة 31 مارس.

وبدعم كريم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي ينظم مهرجان أبوظبي 2017 معرض "الطبيعة : خلق وإبداع" خلال الفترة من 23 مارس إلى 23 أبريل 2017 بحديقة أم الإمارات، ضمن برنامج فني وتعليمي متنوع، يحتفي بغنى الطبيعة في إمارة أبوظبي، ويقام بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتأسيس "هيئة البيئة- أبوظبي".

ويضم 40 عملا فنيا من التكليف الجديد والأعمال المعارة لمجموعة من الفنانين الموهوبين المقيمين في دولة الإمارات.. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجمال الطبيعي وتنوع النظم البيئية الغنية في إمارة أبوظبـي بما فيها من صحراء، وسبخات وجبال تأوي العديد من الأنواع البحرية والبرية من النباتات والحيوانات.

وستقام منطقة مخصصة للنشاطات تفسح المجال أمام زوار المعرض من جميع الأعمار لعرض رسوماتهم وأعمالهم الفنية بالإضافة إلى جلسات لرواية القصص المتعلقة بالبيئة للأطفال وجولات ميدانية في الطبيعة يقودها مرشدون يجيدون اللغتين العربية والإنكليزية.