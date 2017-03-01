قطر تبدأ بقبول طلبات الحج عبر الإنترنت

نقلت وكالة الأنباء القطرية أن اليوم الأربعاء الموافق الأول من مارس هو أول يوم يقبل فيه التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1438هـ 2017م ويستمر حتى 30 من الشهر ذاته .

وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة والمتاح باللغتين العربية والإنجليزية (www.hajj.gov.qa).

وأكد السيد علي بن سلطان المسيفري مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية تسجيل الراغبين في أداء الفريضة من القطريين والمقيمين ستمضي بكل يسر وسهولة بإذن الله عبر الموقع الالكتروني للإدارة.



ولفت إلى شروط التسجيل بالنسبة للقطريين الراغبين في أداء فريضة الحج أن لا يقل العمر عن 18 سنة ، ولا يقل عمر المرافق عن 16 سنة فيما يشترط على المقيمين أن تكون لديه إقامة في دولة قطر لا تقل عن ثلاث سنوات، ولم يسبق له الحج خلال السنوات الخمس السابقـة، ولا يقل عمر الأساسي والمرافق الذكر عن 18 عاما، في حين لا يقل عمر الأنثى الأساسي من غير محرم عن 45 سنة .

وأوضح المسيفري أنه في حال وجود مرافقة يجب أن لا يقل عمرها عن 18 سنة ويلزم وجود محرم مع الأنثى المرافقة دون عمر 45 عاما، كما يشترط أن يكون جواز السفر مقروء إلكترونيا.

وحول عملية الفرز للمتقدمين، أشار إلى أنها ستتم إلكترونيا بمجرد انتهاء فترة التسجيل على كل من تنطبق عليه الشروط الواردة في الإعلان متمنيا من الراغبين سرعة التسجيل خلال الفترة المعلن عنها من 1 مارس حتى يوم 30 من الشهر نفسه.



وأكد اكتمال كافة الاستعدادات للجان المساندة، مبينا أنها بدأت أعمالها منذ وقت مبكر وستقوم بجولات تفقدية لمساكن الحملات في الأراضي المقدسة بعد شهر رمضان المبارك.

وأشار المسيفري إلى التعاون المستمر مع عدد من الوزارات والمؤسسات المساندة لأعمال بعثة الحج القطرية من أجل تقديم الرعاية الصحية والغذائية وفي مجال الأمن والسلامة ومركز اتصالات حجاج دولة قطر.

وخصصت إدارة شؤون الحج والعمرة خطا ساخنا على الرقم (132) يتيح للجمهور التواصل مع الإدارة خلال فترة الدوام الرسمي للاستفسار عن كل ما يتعلق بموسم الحج هذا العام .