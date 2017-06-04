عبد الرحمن الأنصاري سفيرا عاما للسلام

عينت اللجنة العالمية للسلام الدكتور عبد الرحمن الأنصاري الإماراتي الجنسية، سفيرا عاما للسلام العالمي.

وبوصفه سفيرا، سينسق الأنصاري أعمال مؤتمر القمة العالمي للسلام لعام 2017 الذي سيحضره 202 بلدا. كما سيقود الدكتور عبد الرحمن فريق التنسيق للمؤتمر سيعقد في دبي قبل نهاية العام الجاري .

وبصفته عضوا تنفيذيا متميزا يعد الدكتور عبد الرحمن الأنصاري من أهم رواد الفكر الابتكاري والمتقدم الذي تعزز خلال فترة عمله التي استمرت عقدين من الزمن في العديد من القطاعات المتنوعة بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية والنفط والغاز والرعاية الصحية والتعليم والموارد الطبيعية، التنمية المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بي أي دي كابيتال للاستشارات الادارية.

وقبل شغله لهذا المنصب، عمل بمناصب عليا في العديد من المؤسسات المالية بما في ذلك بنك دبي الإسلامي و"فيرفاكس" الشرق الأوسط ، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك المشرق. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المكتب الخاص لأحد أفراد الأسرة المالكة في دبي.

وبالإضافة إلى خبرته الواسعة، قام الدكتور عبد الرحمن بإنشاء وتطوير علاقات عمل قوية مع كبار رجال الأعمال وصناع القرار في معظم دول الأسواق الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. ويحرص الدكتور عبد الرحمن على العمل بشكل وثيق مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ,حاكم دبي رعاه الله من خلال مؤتمر القمة العالمي للسلام الذي يتماشى مع رؤية صاحب السمو لعام الخير التي سوف تسهم في تحقيق السلام والإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور عبد الرحمن الأنصاري: "يشرفني أن أتحمل الدور الهام كسفير العام لحدث بهذا الحجم. و آمل بأن تساعدني خبرتي في التنمية الاقتصادية و المجتمعية في دولة الإمارات لتنفيذ أهداف مؤتمر قمة السلام العالمي ".

سيرتكز موضوع مؤتمر قمة السلام العالمي لعام 2017 على بناء حضارة جديدة و هي: أرض واحدة مع قلب واحد و سيتم التحدث عن أهمية الوحدة و السلام ولا سيما في الوضع الحالي الذي احدث انقساماً بين الجنس البشري باسم اللغة والثقافة والدين والفرق الاقتصادي والجنسية.





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